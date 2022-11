A2 – Primo successo esterno per La Spezia, espugnata Ancona

Secondo successo consecutivo per la Cestistica, il primo esterno in stagione: le bianconere passano al PalaScherma di Ancona col punteggio di 52-72 e tre giocatrici in doppia cifra: Castellani top scorer con 17 punti, seguita da N’Guessan con 12 e Pini con 11. Dopo un inizio titubante, in cui le spezzine si sono ritrovate sotto a più riprese, il match ha preso la direzione delle liguri già dal secondo quarto: merito della difesa della Cestistica, che concede soltanto 8 punti alle padrone di casa, segnandone invece 22. Il parziale favorevole manda le squadre all’intervallo lungo sul +15 per le ospiti, che poi sono abili nel gestire il ritmo di gara nel secondo tempo e soprattutto a stroncare ogni tentativo di rimonta di Ancona, piazzando mini-break di risposta ai parziali marchigiani. Con questo successo le bianconere salgono a quota 8 punti in classifica, raggiungendo Patti (a parità di gare), Empoli e Battipaglia, con le ultime due che, però, disputeranno le rispettive gare nel pomeriggio domenicale.

BASKET GIRLS ANCONA 52-72 CESTISTICA SPEZZINA (19-20, 27-42, 39-57)

ANCONA: Rimi, Pellizzari 2, Bona 14, Mataloni 15, Albanelli 12, Gianangeli, Garcia, Mandolesi, Diane 4, Pelliccetti, Yusuf 3, Maroglio 2. ALL: Castorina.

LA SPEZIA: Nerini 1, Colognesi 2, Templari 7, Zolfanelli 8, Castellani 17, Pini 11, Delboni 7, N’Guessan 12, Guzzoni 2, Amadei 5. ALL: Corsolini.

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina