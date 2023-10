A2 – Pronto riscatto Roseto, Panthers vincenti a Umbertide

L’immagine simbolo della terza vittoria stagionale delle ARAN Cucine Panthers Roseto, ottenuta sul parquet di Umbertide, porta il volto sorridente della capitana Allegra Botteghi che, facendo fede al significato del nome proprio di persona, ha riportato l’allegria sul volto delle proprie compagne, dando l’esempio da vero leader nel primo momento di difficoltà della stagione, con una grande prestazione che ha automaticamente ispirato il resto della squadra.

Dopo la cocente sconfitta casalinga contro Matelica, le Panthers hanno reagito da gruppo vero, in primis lavorando sodo in palestra, focalizzandosi sugli errori commessi e trasformando rabbia e delusione in energia e motivazione.

Ne è scaturita quindi la vittoria in terra umbra, frutto di una grande applicazione in fase difensiva e del crescente altruismo in fase offensiva. Dopo i primi minuti di “studio” nella prima frazione le pantere, di fatto, hanno sempre condotto il ritmo del gioco, dimostrando anche capacità di gestione e forte tenuta mentale. Umbertide, infatti, non si è mai arresa ma è stata sempre contenuta da Botteghi e compagne, brave appunto nel chiudere ogni varco in difesa, concedendo poco o nulla a una formazione che ha un buon potenziale offensivo.

Sugli scudi la capitana Botteghi (doppia doppia con 24 punti e 11 rimbalzi), Obouh Fegue (13 punti, 9 rimbalzi) e Miccio (11 punti) ma tutte le ragazze sono state bravissime e hanno dato il loro prezioso apporto per questa seconda vittoria consecutiva in trasferta.

Umbertide – ARAN Cucine Panthers Roseto (50-59)

Umbertide: Pompei 1, Sammartino 13, D’Angelo 12, Scarpato 2, Stroscio 8, Gianangeli 7, Colli, Paolocci, Gambelunghe ne, Baldi 7, Festinese ne, Cupellaro. Coach: Staccini

ARAN Cucine Panthers Roseto: Aispurua 7, Resemini, Botteghi 24, Sorrentino 1, Obouh Fegue 13, Cecili 3, Miccio 11, Lemma ne, Bardarè, Mattera, Polimene ne, Ugiagbe ne. All: Padovano

Parziali (7-14, 16-19, 13-10, 14-16)

Ufficio Comunicazione Panthers Roseto