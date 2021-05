Strepitosa Techfind! Con una prestazione fatta di grinta e sostanza nella metà campo difensiva, il San Salvatore fa sua gara 1 dei quarti di finale playoff contro Brixia. Nel 62-56 finale in favore delle giallonere – all’esordio assoluto nella post season – è stato determinante il contributo di Silvia Ceccarelli, MVP della sfida con una doppia-doppia da 19 punti (molti dei quali realizzati nelle fasi caldissime) e 10 rimbalzi. Ma tutto il gruppo ha saputo dare il proprio contributo in una vittoria di grande impatto, che consente di andare in Lombardia con 2 match point per la semifinale.

LA GARA – Fin dai primi possessi si ha la sensazione che la sfida verrà dominata dalle difese. Granzotto apre le danze con una tripla, poi Brixia fa valere i centimetri della pivot Turmel e mette in piedi un parziale di 8-0. La difesa aggressiva delle lombarde – spesso anche a zona – infastidisce la Techfind, che tiene percentuali basse in avvio scivolando indietro anche di 8 lunghezze. La tripla di un’ottima Ceccarelli consente alle giallonere di rialzare la testa al 10’ (13-9).

La rimonta prosegue nel secondo quarto con Pinna, Brixia tenta una nuova accelerazione con la solita Turmel, ma viene presto ripresa da Ceccarelli. Il quintetto selargino trova le misure contro l’ostica difesa bresciana e vola sul 22-18 con Simioni, molto incisiva nonostante i problemi al polso. La sfida è incerta e caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte. Brescia riprende la testa del match ma la perde nuovamente poco prima dell’intervallo (26-24 Techfind).

Al rientro in campo le ospiti partono forte: Bonomi realizza dai 6,75 m e Turmel la imita pochi secondi dopo per il +3 RMB. Il San Salvatore impiega poco tempo a risistemarsi sulle due metà campo e in pochi minuti pareggia i conti a quota 33. La sfida va avanti sul filo dell’equilibrio, con Brixia che riesce ad andare all’ultimo mini intervallo avanti di due (42-40).

L’ultimo quarto è un capolavoro della Techfind: dopo la bomba di De Cristofaro che vale il +5, infatti, le selargine si scatenano. Ceccarelli indica la strada, Mura e Manzotti le vengono dietro e la sfida cambia definitivamente. Brixia fatica a reggere difensivamente contro un San Salvatore abile a creare tiri di qualità e a mandarli puntualmente a segno. Ceccarelli è indiavolata e segna a ripetizione fino al +4 (60-56). Brixia esaurisce la benzina e non riesce più ad accorciare, allora El Habbab – a cronometro fermo – chiude definitivamente la contesa e consegna al San Salvatore una delle più belle vittorie della sua storia.

“Devo ringraziare le ragazze – commenta coach Fioretto – hanno giocato una partita incredibile sotto il profilo della voglia e dell’agonismo. Abbiamo lavorato con pazienza per trovare sempre le soluzioni migliori nonostante la grande aggressività delle avversarie. Abbiamo sbagliato qualche tiro, ma alla fine quelli importanti sono andati dentro. Ora dobbiamo essere bravi a recuperare le energie e pensare subito alla prossima partita, ma ci teniamo stretta la bella soddisfazione di questa sera. Ceccarelli? E’ stata bravissima. Assieme a Mura ha realizzato dei canestri fondamentali nel momento più delicato della partita”.

Techfind San Salvatore-Brixia Basket 61-56

San Salvatore: Simioni 11, Granzotto 7, Manzotti 9, Cutrupi, El Habbab 7, Melis ne, Mura 5, Pandori 1, Pinna 3, Loddo ne, Ceccarelli 19, Demetrio Blecic ne. Allenatore: Fioretto

Brixia: Zanardi 7, De Cristofaro 5, Bonomi 13, Rainis 1, Turmel 13, Labanca 15, Tomasoni, N’Guessan 2, Pintossi, Coccoli, Tempia ne, Pinari. Allenatore: Zanardi

Parziali: 9-13; 26-24; 40-42

Arbitri: Picchi e Spinelli

Agenzia Directa Sport