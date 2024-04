A2 QF G1 – Frustaci e Turel decisive, Alpo regola Empoli

Ecodem Alpo – USE Rosa Scotti Empoli 89 – 76 (24-18, 48-37, 64-59, 89-76)



ECODEM ALPO: Parmesani* 2 (1/3 da 2), Nori* 8 (3/7 da 2), Turel* 23 (4/11, 4/8), Fiorentini, Rosignoli 12 (2/4, 2/2), Moriconi* 10 (0/1, 2/5), Soglia 11 (4/5, 0/1), Chiaretto NE, Frustaci* 23 (0/1, 5/6), Pastore. Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 14/33 – Tiri da 3: 13/22 – Tiri Liberi: 22/34 – Rimbalzi: 40 9+31 (Nori 11) – Assist: 14 (Nori 3) – Palle Recuperate: 10 (Turel 3) – Palle Perse: 16 (Nori 3)

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Fiaschi, Castellani* 13 (2/4, 2/7), Ruffini 12 (1/5, 2/3), Patanè 4 (1/3, 0/3), Stoichkova* 14 (3/3, 2/3), Merisio* 6 (1/5, 1/6), Avonto, Villarruel 14 (1/5, 4/5), Manetti* 11 (5/8 da 2), Antonini, Casini, Miscenko* 2 (1/4, 0/1). Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 15/37 – Tiri da 3: 11/28 – Tiri Liberi: 13/19 – Rimbalzi: 36 12+24 (Manetti 9) – Assist: 11 (Castellani 3) – Palle Recuperate: 8 (Ruffini 3) – Palle Perse: 18 (Ruffini 4) – Cinque Falli: Merisio, Manetti

Arbitri: Quadrelli D., Nonna D.

La prima è andata. L’Use Rosa Scotti perde 89-76 sul campo di Alpo dopo una gara sempre di rincorsa nella quale non riesce mai ad agganciare le rivali. Un tentativo di rimonta sul quale pesa come un macigno un episodio giudicato in un modo davvero da non credere. Proprio nel momento del massimo sforzo c’è infatti una tripla di Moriconi sul filo dei 24 secondi. La palla batte sul ferro, va verso l’alto, picchia nel 24 secondi posizionato sopra il canestro e ricade dentro. Oltre alla beffa c’è anche il danno visto che coach Alessio Cioni, che chiede quantomeno che gli arbitri si consultino visto che la palla ha toccato la struttura, prende anche tecnico. Le immagini video testimoniano chiaramente come sono andate le cose. Detto questo, ci sono poi da aggiungere per spiegare la sconfitta le questioni tecniche della partita come il 73% al tiro pesante all’intervallo della squadra di casa ed anche i 19 tiri liberi subiti nel parziale finale che sono un altro dato da tenere in considerazione. Questo per dire che, al di là del valore delle venete, la serie è comunque aperta e mercoledì prossimo al Pala Sammontana le biancorosse hanno la possibilità di riequilibrare la serie.



Alpo parte a razzo (5-0) e per i primi punti biancorossi servono un libero di Manetti ed una tripla di Castellani. Stoichkova sorpassa sul 5-6 ed è buono l’impatto sulla gara di Ruffini. L’Use Rosa non è brillante in difesa tanto che al 10’ siamo 24-18, troppi i punti subiti. La musica non cambia nemmeno nella seconda frazione con la squadra di casa che segna con Turel e tocca il 31-21 con Soglia. Stoichkova e Merisio rosicchiano punti fino a che l’ottima Villaruel non mette il 33-30. Alpo riallunga nel finale di tempino fino a che Patanè non segna il 48-37 di metà partita. Si riparte con cinque punti di Stoichkova (48-42) e con le due squadre che fanno la forbice nel punteggio. Villaruel firma il 54-48 e, sul 62-50, la Scotti si scuote segnando un parziale di 0-9 (62-59) a cui la squadra di casa replica con due liberi. Al 30’ siamo 64-59 ed ecco che Manetti va a canestro subito. Si segna poco e, dopo circa 4 minuti, ecco l’episodio incriminato che vale il 70-61 che diventa 71-61 col tecnico a Cioni e libero di Turel. Patanè reagisce e Ruffini si riavvicina sino al 73-67. L’ultimo tentativo di rrimonta è di Castellani (76-69) ma, poco dopo, Frustaci mette l’81-71. L’Use Rosa va al fallo sistematico e l’ultimo sussulto è l’83-76 di Castellani a 90 secondi dalla sirena. Alpo la chiude ai liberi, 89-76. Mercoledì alle 20.30 al Pala Sammontana gara 2.

UFF.STAMPA USE BASKET