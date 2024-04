A2 QF G1 – Gramaccioni firma l’1-0 di Matelica, Broni domata

Halley Thunder Matelica – Logiman Broni 76 – 62 (21-19, 35-37, 49-51, 76-62)



HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite* 14 (2/7, 1/2), Cabrini* 13 (3/6, 1/3), Celani 6 (3/3 da 2), Georgieva* 6 (1/3, 1/2), Gramaccioni* 19 (5/10, 3/3), Zamparini 5 (1/2, 1/3), Poggio* 8 (3/11, 0/1), Montelpare NE, Offor, Sanchez 2 (1/4, 0/2), Dell’orto 3 (1/2 da 3). Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 19/47 – Tiri da 3: 8/18 – Tiri Liberi: 14/16 – Rimbalzi: 45 13+32 (Poggio 9) – Assist: 12 (Cabrini 4) – Palle Recuperate: 6 (Gramaccioni 2) – Palle Perse: 12 (Gramaccioni 3)

LOGIMAN BRONI: Carbonella, Moroni* 13 (3/10, 1/5), Ianezic* 12 (1/5, 3/7), Marciniak* 8 (1/2, 2/2), De Pasquale, Bocchetti, Grassia V. 6 (2/5 da 2), Bonvecchio* 16 (8/12, 0/4), Labanca 2 (1/2 da 2), Coser* 5 (1/3, 1/4), Ferrazzi NE. llenatore: Magagnoli M.

Tiri da 2: 17/40 – Tiri da 3: 7/24 – Tiri Liberi: 7/9 – Rimbalzi: 33 8+25 (Coser 7) – Assist: 17 (Bonvecchio 6) – Palle Recuperate: 8 (Ianezic 4) – Palle Perse: 11 (De Pasquale 3) – Cinque Falli: Grassia

Arbitri: Chiarugi A., Di Salvo E.

La Halley Thunder Matelica si aggiudica gara-1 dei “quarti di finale” play-off di serie A2 femminile di basket grazie ad un ultimo quarto straordinario (parziale di 27-11) con il quale doma la Logiman Broni per 76-62.

E’ stato un incontro da “montagne russe”, quello tra marchigiane e lombarde.

Dopo un primo quarto equilibrato (21-19), infatti, Matelica nei primi 3’ 34” del secondo quarto piazza un break di 12-0 concluso da una tripla di Asya Zamparini che amplia il “gap” fino a +14 (33-19).

La Logiman cambia difesa e ricorre ad una “zona” ben adattata, capace di mandare in tilt l’attacco della Halley Thunder, che nei successivi 6’ 26” del quarto segna la miseria di 2 punti, contro i 18 di Broni che passa avanti in vista del riposo lungo sul 35-37.

La scia positiva della squadra lombarda prosegue fino al massimo vantaggio di +6 al 25’ siglato da Giulia Ianezic (43-49).

Incassato il colpo, Matelica si ricompone e ricomincia a giocare la sua concreta pallacanestro, riportandosi a stretto contatto (49-51) al termine della terza frazione, la più equilibrata e spigolosa delle quattro (parziale di 14-14).

All’inizio dell’ultimo quarto, Broni sembra essere in grado di riprendere il pallino del gioco, ma la Halley Thunder trova risorse fresche dalla panchina, in particolar modo da Noemi Celani, che in questo delicatissimo frangente tiene in carreggiata Matelica con sei punti ravvicinati.

Le due squadre restano testa a testa fino al 35’ (59-57), poi al 36’, nel giro di 54 secondi appena, la Halley Thunder spezza definitivamente la partita con tre triple – una dietro l’altra – di Benedetta Gramaccioni, Justina Kraujunaite e ancora Gramaccioni: un 9-0 che tramortisce Broni e porta a +9 (68-59 al 37’) il vantaggio di Matelica, che sulle ali dell’entusiasmo sigilla la partita fino al massimo vantaggio di +14 (76-62) con cui conclude l’incontro.

La Halley Thunder si porta 1-0 nella serie (che è al meglio delle tre partite), ma le emozioni vanno immediatamente “resettate” in vista di gara-2, in programma mercoledì 1 maggio al PalaVerde di Broni (Pv), ore 18.

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica