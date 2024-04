A2 QF G1 – Obouh Fegue show per Roseto, a Selargius non basta El Habbab

Non poteva esserci esordio migliore nella prima, storica, partita playoff di Serie A2 per le ARAN Cucine Panthers Roseto, che si aggiudicano Gara 1 dei quarti di finale contro San Salvatore Selargius con il punteggio di 79-65.

L’approccio delle Panthers è molto positivo, con Miccio e Aispurua a fungere da principali terminali offensivi, ben supportate da tutte le compagne in fase difensiva. Selargius prova a reagisce, cercando di portarsi a contatto e, con una tripla allo scadere realizzata da Mura il punteggio vede avanti le padrone di casa sul 24-22. Selargius prende fiducia nella seconda frazione, trascinata da Granzotto, e mette il naso avanti costringendo coach Buzzanca a chiamare time out. La partita in questa fase è molto equilibrata, bellissima esteticamente, con le due squadre a rispondersi colpo su colpo. Le Panthers trovano energia con la difesa e le conseguenti transizioni, Obouh Fegue è concreta in attacco, Cecili orchestra perfettamente i tempi, Sorrentino, Mattera, Bona, Maroglio e Resemini danno il loro importante contributo e si va all’intervallo lungo sul 42-35.

Dopo il metaforico thè caldo, Selargius rientra con maggiore determinazione sul parquet riuscendo ad impattare sul (46-46) con coach Buzzanca subito a fermare il gioco. Le sarde provano anche a scappare ma il cuore delle Panthers è immenso e le giocate di Obouh Fegue, Miccio e Resemini permettono alle rosetane di chiudere la terza frazione sul 63-54. Il PalaMaggetti aumenta ancora di più i decibel, trascinato dal tifo incessante delle bambine del settore giovanile, le pantere si galvanizzano chiudendo letteralmente la saracinesca in difesa e trovando i canestri definitivi con Miccio e Cecili.

Gara 1 è meritatamente delle Panthers e adesso bisognerà subito riazzerare tutto per Gara 2 di giovedì 2 maggio, con l’obiettivo di chiudere la serie e continuare a sognare ad occhi aperti.

ARAN Cucine Panthers Roseto – San Salvatore Selargius (79-65)

ARAN Cucine Panthers Roseto: Aispurua 14, Resemini 3, Sorrentino 13, Obouh Fegue 21, Bona, Cecili 12, Miccio 16, Lemma ne, Bardarè, Mattera, Polimene, Maroglio. Coach: Buzzanca

San Salvatore Selargius: Reani 9, El Habbab 23, Mura 8, Pandori 2, Berrad 3, Ingenito, Granzotto 10, Valenti ne, Ceccarelli 10, Lapa ne. Coach: Amadasi

Parziali (24-22, 18-13, 21-19, 16-11)

Ufficio Comunicazione Panthers Roseto