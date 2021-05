Un Sanga tutto cuore riesce a difendere il PalaGiordani dall’assalto di Crema conquistando l’1-0 nella serie. Una vittoria meritata arrivata al

termine di un match tipico dei playoff, in cui concentrazione e reattività l’hanno fatta da padroni.

Tanta intensità ma a ritmi non vertiginosi, inizia così la partita. Crema cerca e trova con continuità Nori mentre per le Orange è Novati che che firma 6 dei primi 8 punti del match. Sull’otto pari pari arriva il break delle ospiti che piazzano il 13-2 di parziale che instrada il quarto verso il 14-23 della prima sirena. Parte a giri alti il Sanga nel secondo quarto stringendo in difesa e trovando subito la tripla con Cicic che ispira così il 10-0 che riporta in vantaggio le meneghine sul 24-23. Crema si affida a Gatti e cerca le contromisure in difesa, ne nasce una fase punto a punto dai ritmi tipici dei playoff con giocate più intense che belle tecnicamente. Toffali

trova la via del canestro ma le Ospiti con Pappalardo e la regia di Gatti riesce a tenersi davanti, arrivando all’intervallo sul 34-40.

Al rientro in campo è sempre Gatti a prendere l’iniziativa con la tripla che dà il là ad un parziale di 8-0 che porta Crema sul + 12. Le milanesi non riescono a trovare ritmo in attacco ma lottano in difesa non permettendo la fuga alle ospiti. Un canestro di Cicic e una ripartenza di Toffali riportano le Orange a soli tre possessi di

distanza quando 150 secondi alla terza sirena . A questo punto la partita, pur rimanendo corretta, vede aumentare il numero dei falli, Crema perde di fluidità e le padroni di casa ne approfittano, con Toffali e Guarneri, che portano il punteggio sul 48-51 quando mancano 10’ al termine.

L’ultima frazione vede errori da ambo le parti ma sono le milanesi a metterci più energia e dopo aver ricucito con Mandelli e Cicic, è Beretta con la tripla a riportare le Orange in vantaggio. Le ospiti si affidano quindi alla solita Gatti che inventa in solitaria un parziale di 6-0 che costringe coach Pinotti al time-out quando mancano tre minuti alla fine. Il Sanga non ne vuole sapere di mollare e torna davanti nel punteggio con un 7-0 di parziale inaugurato da Meroni, impreziosito dalla tripla di Novati e chiuso dalla penetrazione di Toffali che costringe al time-out la panchina cremasca. Dopo la sospensione Dobrowlska mette a segno la tripla del pareggio a quota 66 con un minuto da giocare. Su una rimessa dal fondo le ragazze di coach Pinotti eseguono al meglio trovando il gioco da tre punti con Guarneri, una

giocata che riporta le milanesi sul +3 quando mancano 33 secondi alla fine.

Crema cerca di crearsi il tiro da tre ma sbaglia, il rimbalzo è del Sanga che cerca di nascondere la palla costringendo le ospiti a due falli veloci per arrivare in bonus e fermare la partita. Entrambi i falli sono spesi su Quaroni, il secondo costringe la playmaker a lasciare il campo a Mandelli che si trova in mano i tiri liberi che chiuderebbero il match. La guardia Orange però non trova il canestro e Crema sulla sirena ha la possibilità di agguantare l’overtime ma non la sfrutta dando quindi alle ragazze di coach Pinotti il meritato 1-0 nella serie. Adesso le Orange avranno la possibilità di chiudere la serie in trasferta a Crema sabato 15 maggio, alle 20.30

Coach Pinotti a fine partita dichiara: “Abbiamo giocato contro una grandissima squadra, la più forte del campionato e lo abbiamo fatto mettendo in campo una prestazione di grande carattere, cuore e sostanza. Ci siamo preparati a lungo per questa serie e devo fare i complimenti alle mie ragazze per il carattere guerriero che hanno avuto; un carattere che ci ha permesso di risalire per due volte dai break di Crema e di piazzare la stoccata decisiva nell’ultimo quarto. Una

vittoria di squadra in cui tutte hanno dato il proprio contributo. È stata una partita dura, loro hanno tirato venti tiri liberi e noi solo nove. Ma eravamo così determinate e cariche di energia positiva, che avremmo potuto giocare per ore con la stessa concentrazione. Dobbiamo ricordarci però che è solo la prima partita: siamo 1-0 e già mi immagino che Crema si presenterà sabato con il sangue agli occhi; noi adesso abbiamo due match-point e cercheremo di sfruttarli al meglio.”

Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano – Parking Graf Crema 69 – 66 (14-23, 34-40, 48-51, 69-66)



IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO: Toffali* 18 (7/9, 0/1), Novati* 11 (4/6, 1/3), Cicic 14 (4/7, 2/4), Guarneri 9 (3/5 da 2), Beretta* 5 (1/2, 1/4), Dell’Orto NE, Mandelli 4 (2/4, 0/1), Meroni* 6 (3/5 da 2), Marcandalli NE, Quaroni* 2 (1/4 da 2), Angelini NE, Stilo NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 25/42 – Tiri da 3: 4/13 – Tiri Liberi: 7/9 – Rimbalzi: 34 4+30 (Novati 6) – Assist: 19 (Quaroni 6) – Palle Recuperate: 6 (Novati 2) – Palle Perse: 14 (Cicic 4)

PARKING GRAF CREMA: Nori* 12 (5/9 da 2), Gatti* 16 (5/14, 1/6), Zagni, Capoferri 7 (0/2, 0/4), Radaelli NE, Cerri, Degli Agosti NE, Parmesani NE, Rizzi* 4 (1/2 da 2), Pappalardo* 17 (6/10, 1/3), Guerrini NE, Dobrowolska* 10 (2/3, 2/4)

Allenatore: Stibiel G.

Tiri da 2: 19/40 – Tiri da 3: 4/17 – Tiri Liberi: 16/20 – Rimbalzi: 30 7+23 (Nori 7) – Assist: 9 (Gatti 7) – Palle Recuperate: 8 (Gatti 3) – Palle Perse: 12 (Gatti 4)

Arbitri: Vicentini E., Bortolotto G.

Uff.Stampa Sanga Milano