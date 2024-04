A2 QF G1 – Tortona batte di misura Bolzano

Autosped BCC Derthona Basket – Alperia Basket Club Bolzano 49 – 47 (15-10, 34-24, 40-34, 49-47)



AUTOSPED BCC DERTHONA BASKET: Marangoni*, Tibaldi NE, Premasunac* 9 (3/7 da 2), Cerino* 12 (4/5, 1/4), Espedale, Leonardi 5 (1/1, 1/2), Baldelli 1 (0/2, 0/1), Gianolla, Cocuzza NE, Attura* 10 (2/8, 2/5), Castagna NE, Melchiori* 12 (3/6, 2/5)

Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 13/32 – Tiri da 3: 6/23 – Tiri Liberi: 5/9 – Rimbalzi: 40 11+29 (Premasunac 15) – Assist: 17 (Marangoni 5) – Palle Recuperate: 11 (Melchiori 3) – Palle Perse: 19 (Attura 8)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Kotnis*, Mazzucco NE, Schwienbacher* 12 (2/3, 1/7), Rainis*, Giordano, Egwoh 6 (2/5, 0/1), Missanelli* 18 (6/11, 2/7), Vella* 11 (0/3, 3/7), Fracaro NE, Kob NE

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 10/28 – Tiri da 3: 6/26 – Tiri Liberi: 9/10 – Rimbalzi: 35 8+27 (Vella 8) – Assist: 9 (Kotnis 2) – Palle Recuperate: 15 (Rainis 4) – Palle Perse: 17 (Schwienbacher 4) – Cinque Falli: Vella

Arbitri: Melai M., Rinaldi T.

Vittoria soffertissima per la formazione di Cutugno che vince il primo atto dei quarti di finale dei playoff piegando la strenua resistenza di un Basket Club Bolzano mai domo e bravo a mettere parecchi granelli di sabbia nell’ingranaggio delle giraffe; se la vittoria del Bcc alla fine è comunque meritata, avendo condotto la sfida per 37′, anche con vantaggi in doppia cifra (massimo +11), è altrettanto vero che la prestazione delle castelnovesi è stata sicuramente al di sotto delle attese, e non solo per merito delle avversarie ma anche per demeriti propri. Camagna pieno già parecchio tempo prima della palla a due e praticamente dipinto di rosso, con la tifoseria che veste la t-shirt preparata appositamente per gli spareggi promozione; la grande affluenza e l’incitamento costante del pubblico presente sono state sicuramente, insieme con il risultato finale, una delle note positive della serata. Autosped che deve rinunciare ancora, come previsto, a Thiam e che parte con Attura, Melchiori, Marangoni, Cerino e Premasunac mentre Sacchi schiera un quintetto ‘basso’ con Rainis, Vella, Schwienbacher, Missanelli e Kotnis; primissimi minuti che viaggiano sui binari di un sostanziale equilibrio con le due squadre che si alternano al comando ma con vantaggi sempre irrisori. la prima svolta della partita arriva dopo il 3′ quando le giraffe cominciano ad alzare i ritmi piazzando un 9-0 che vale il +8 (13-5) che però viene in parte ricucito dalle ospiti che chiudono la frazione iniziale sul -5 (10-15). Secondo parziale che si apre ancora nel segno del Bcc che prova nuovamente ad allungare, toccando anche il +11 (25-14) e sprecando un paio di ghiotte opportunità per allungare ulteriormente; ancora una volta però la fuga castelnovese ha vita breve con le ospiti che fatturano a loro volta un 8-0 che riporta le distanze tra le due compagini ad un solo possesso pieno (25-22).

Nel momento in cui il match sembra nuovamente riaperto arriva però un’altra accelerazione dell’Autosped che con un 9-2 torna nuovamente alla doppia cifra di vantaggio, andando al riposo sul 34-24 in proprio favore. Margine che seppure non decisivo appare beneaugurante in vista dei secondi 20′ ma alla ripresa del gioco le giraffe cominciano a litigare selvaggiamente con i ferri del Camagna, segnando la miseria di soli due punti nei primi 8′ e vedendo così svanire quasi del tutto la propria dote (36-34); fortunatamente le battute finali del parziale sono favorevoli alle padrone di casa che con un 4-0 riescono a rendere un pochino più ampio il margine a proprio favore al 30′ (40-34). Ultimi 10′ nei quali si continua a segnare con il contagocce ma che comunque vedono l’Autosped conservare sempre un margine di sicurezza nei confronti delle altoatesine, brave comunque a restare sempre sul pezzo; match che sembra però decidersi quando le giraffe toccano il +8 (49-41) a poco più di 2′ dal termine, facendo presagire un finale di gara relativamente tranquillo. Il Bcc però non fa i conti con la tenacia delle bolzanine che continuano a lottare con grandissima determinazione su ogni pallone ed approfittando di un paio di banale perse delle padrone di casa riescono a risalire sul -2 a 9″ dal termine; Autosped che ha l’opportunità di chiudere la partita dalla lunetta ma lo 0/2 dalla linea della carità potrebbe costare caso se non fosse che Premasunac raccoglie il preziosissimo rimbalzo consegnando così il sofferto successo alle giraffe. Prova nel complesso sottotono delle nostre ragazze, rimaste invischiate nella ragnatela difensiva predisposta da Bolzano, brava a trovare le giuste contromisure per limitare il potenziale offensivo dell’Autosped, squadra in genere abituata a segnare parecchio; a condizionare la gara anche le numerose palle perse da parte della formazione di casa (ben 19 alla fine), particolare che ha permesso alle ospiti di poter avere un numero di tiri praticamente identico a quello delle locali nonostante la sfida persa a rimbalzo. Può essere che la tensione per la gara di apertura dei playoff abbia giocato un brutto scherzo alle nostre ed in effetti non è insolito che la prima sfida, specie se giocata tra le mura amiche, porti in dote brutte sorprese; avere evitato il ko, pertanto, è già una buonissima notizia anche se giovedì, al PalaMazzali, occorrerà sicuramente mettere sul parquet una prestazione assai migliore per chiudere la serie e non rischiare di giocarsi tutto in una gara tre in cui l’Autosped avrebbe dal punto di vista mentale, tutto da perdere. Contava vincere e vittoria è stata, ma si può e si deve fare meglio.

UFF.STAMPA DERTHONA BASKET