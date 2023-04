A2 QF G2 – Castelnuovo vince agilmente a Treviso e chiude la serie

Netta vittoria per la formazione di Molino che bissa il successo ottenuto quattro giorni fa al PalaOltrepo guadagnando così l’accesso alle semifinali playoff dove affronterà il Basket Costa Masnaga che ha ottenuto, con eguale risultato, il pass ai danni dell’Alpo Villafranca; rislutato praticamente mai in discussione per le giraffe che hanno approcciato benissimo la partita, piazzando subito un break importante nei primi 10′ e poi gestendo con saggezza ed autorità il vantaggio nel resto della gara. Solito quintetto delle ultime giornate per l’Autosped che schiera in partenza Bonasia, Marangoni, Leonardi, Gianolla e Premasunac mentre Iurlaro, che non schiererà nel match Rosset, sembra per motivi tecnici, sceglie, per il suo starting five, Vespignani, Gini, Ramò, El Habbab e Zagni; è la pivot croata, con 4 punti da sotto, a caratterizzare l’avvio delle castelnovesi che trovano, subito dopo, un contropiede di Marangoni ed una tripla di Leonardi (9-2), costringendo il coach di casa al time-out dopo soli 2, e 30″. Il minuto però non porta i frutti sperati alle venete che faticano enormemente a trovare la via del canestro e così il Bcc supera ben presto la doppia cifra di vantaggio (14-2) toccando il massimo margine (+14, 19-5 e 21-7) grazie a Premasunac e Bonasia; ospiti che ritoccano ultimamente il divario (26-11) grazie alla seconda tripla di Bonasia ed è ancora il play abruzzese a firmare il 28-14 con cui si chiude la prima frazione. Autosped che nel secondo parziale resta a secco per quasi 3′ e Treviso, con un 5-0, si riporta sotto le 10 lunghezze (19-28) ma dopo il time-out di Molino le giraffe piazzano un 6-0 (bombe di Ravelli e Baldelli) ricacciando lontano le locali (34-19); la difesa di casa crea sicuramente qualche problema in più al Bcc, meno preciso rispetto ai 10′ precedenti che però ripaga le avversarie con la stessa moneta nella propria metà campo, mantenendo quindi, grazie ai liberi di Baldelli e Premasunac e ad un canestro di Gianolla, inalterato il vantaggio alla sirena di metà gara (40-26). Il timore che le trevigiane possano rientrare prepotentemente nel match dopo la pausa viene fugato dall’Autosped che dopo alcuni minuti interlocutori, con i canestri di Premasunac e Gianolla a replicare alle iniziative della Podolife, prende ulteriormente il largo grazie ancora a Gianolla e Smorto, sfiorando il +20 (48-29 e 50-31); l’ardore delle padrone di casa pian piano si affievolisce e le castelnovesi possono entrare nei 10’finali con un +17 (52-35) che è più di una ipoteca sulla vittoria. Anche perchè l’ultimo quarto si apre con un 7-0 esterno (Bonasia, Gianolla e tripla di Ravelli) che è una pietra tombale sull’esito della sfida, ormai andata in archivio; gli unici sussulti arrivano da un infortunio, speriamo lieve, di Bonasia, costretta a lasciare il parquet anzitempo, e da un guasto al tabellone elettronico del Pala Pascale che costringe ledue squadre ad uno stop imprevisto di una decina di minuti, dopo di che il match si trascina fino al termine senza altre emozioni, con Gatti, Baldelli, Rulli e Bernetti a rifinire lo score ospite fissando il punteggio sul 71-45. Prova solida, anche dal punto di vista mentale, per l’Autosped, bravissima fin dalle prime battute a spegnere gli ardori delle venete, costringendole inoltre ad una affannosa rincorsa che non ha mai dato l’impressione di poter essere coronata dal successo; ancora una volta a fare la differenza è stato l’eccellente lavoro difensivo delle giraffe, come testimoniano i soli 45 punti concessi alle avversarie che pure nel loro roster potevano annoverare numerose giocatrici dalle eccellenti potenzialità offensive. Un 2-0 che permette alle castelnovesi di godere di qualche giorno di riposo aggiuntivo prima di gettarsi, anima e corpo, nei preparativi della semifinale che le vedrà opposte a Costa Masnaga, una delle squadre più calde del campionato, avendo infilato un girone di ritorno quasi perfetto (una sola sconfitta) ed avendo regolato in due partite una formazione assai pericolosa come l’Alpo Villafranca. Le ultime parole meritano di essere spese per gli splendidi tifosi castelnovesi che anche oggi, in un giorno feriale, si sono sobbarcati la lunga trasferta fino a Treviso per sostenere le loro beniamine, trasformando l’impianto trevigiano in una sortadi succursale del PalaOltrepo; siamo devvero felici che siano stati ripagati con una bella vittoria.

Podolife Treviso – Autosped Bc Castelnuovo Scrivia 45 – 71 (14-28, 26-40, 35-52)

Podolife Tv: Zagni*, Vespignani* 11 (4/7, 0/2), Diodati, El Habbab* 2 (0/10, 0/1), Amabiglia 6 (2/3 da 3), Egwho 4 (2/5, 0/1), Rosset NE, Gini* 4 (2/4, 0/3), Ramò* 14 (2/7, 2/4), Sponchiado NE, Volpato 4 (2/8 da 2)

Allenatore: Iurlaro F.

Tiri da 2: 12/47 – Tiri da 3: 4/16 – Tiri Liberi: 9/10 – Rimbalzi: 28 3+25 (Ramò 6) – Assist: 10 (Vespignani 2) – Palle Recuperate: 5 (Volpato 2) – Palle Perse: 10 (Ramò 3) – Cinque Falli: El Habbab

Autosped: Marangoni* 2 (1/2, 0/2), Bernetti 1 (0/0, 0/0), Premasunac* 12 (5/9 da 2), Rulli 3 (1/4, 0/1), Bonasia* 12 (3/4, 2/4), Leonardi* 3 (1/2 da 3), Baldelli 7 (1/5, 1/2), Gianolla* 17 (5/7, 0/3), Ravelli 6 (0/1, 2/4), Smorto 2 (0/2, 0/5), Gatti 6 (3/4 da 2)

Allenatore: Molino N. Ass. Lazzari

Tiri da 2: 19/38 – Tiri da 3: 6/23 – Tiri Liberi: 15/21 – Rimbalzi: 56 12+44 (Premasunac 10) – Assist: 19 (Marangoni 3) – Palle Recuperate: 8 (Gianolla 3) – Palle Perse: 14 (Bonasia 3)



UFF.STAMPA BC CASTELNUOVO