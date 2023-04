A2 QF G2 – Il Sanga sbanca Mantova e riporta la serie a Milano

By

GARA 2: MANTOVAGRICOLTURA 53 vs SANGA MILANO 77

(11-23; 31-38; 42-63; 53-77)

Serata sfortunata per MantovAgricoltura che cede il passo ad una SANGA più puntuale e precisa che riesce così a pareggiare la serie portandola a Gara 3 che si giocherà sabato sera sul parquet del PalaGiordani.

Un primo quarto che si apre sotto il segno dell’altissima intensità in entrambe le metà del campo con le difese che hanno la meglio sugli attacchi. San Giorgio resta sempre attaccata fino a quando SANGA piazza una sferzata con un parzialino di 0 a 8 portandosi così avanti. Le biancorosse continuano a rincorrere senza riuscire a ricucire il divario che sul finale e a cronometro fermo viene trasformato da Penz in un +11.

Nella seconda frazione ancora Novati e Van Der Keijl provano a spingere sull’acceleratore Petronio e Bevolo fanno rimanere con le unghie e con i denti le mantovane attaccate fino al -5 (22 a 27). Anche Ianezic e Orazzo danno il loro contributo facendo rimanere le sorti sangiorgine vicine alle milanesi; sotto canestro Van Der Keijl fa valere i suoi centimetri nonostante Labanca e Dell’Olio cerchino di chiudere il più possibile e una Llorente ancora a mezzo servizio provi a dare il suo contributo tanto difensivamente quanto offensivamente. Proprio la lunga di Milano sigla gli ultimi punti chiudendo il quarto a +7 sul 31 a 38.

Di rientro dalla pausa lunga SANGA piazza un break mortifero di 5 a 18 arrivando a toccare +20, complici delle percentuali al tiro stellari e terminali offensivi pericolosi in tutte le proprie atlete. Mantova, al contrario, si trova in lite aperta con il canestro non riuscendo a trovare il fondo della rete nonostante le buone costruzioni.

Nell’ultimo quarto, con la serata ormai piegata nei confronti delle milanesi, le virgiliane cercano di contenere il più possibile riuscendo ad arrivare solo al -17 di fronte ad una SANGA sontuosa al tiro che non lascia chance di ribattuta alle sangiorgine.

Palla a due fissata per sabato 29 aprile alle 19 sul campo del Pala Giordani per vedere chi la spunterà tra le due formazioni.

MantovAgricoltura San Giorgio: Dell’Olio, Llorente 2, Togliani 2, Ianezic 5, Petronio 5, Bevolo 13, Ndiaye, Bottazz 10i, Diagne n.e., Benatti, Labanca 9, Orazzo 7. All.re Purrone S.; ass. Logallo L., Gianfreda E.

SANGA Milano: Toffali 9, Di Domenico n.e., Novati 18, Guarneri 5, Beretta 2, Penz 17, Thiam, Van Der Keijl 13, Bonomi 2, Hatch n.e., Madonna 11, Finessi n.e.. All.re Pinotti U. F.; ass. Zappetti N.

UFF.STAMPA MANTOVAGRICOLTURA