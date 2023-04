A2 QF G2 – La Spezia vince a Selargius e va in semifinale

Techfind San Salvatore Selargius – Cestistica Spezzina 52 – 61 (9-14, 20-24, 38-44, 52-61)



TECHFIND SAN SALVATORE SELARGIUS: Aispurua* 12 (4/8, 1/3), Mura* 6 (2/4 da 2), Pandori 5 (1/5, 0/1), Pinna, Granzotto* 6 (2/6, 0/4), Vargiu, Valenti NE, Ceccarelli* 11 (3/12, 1/3), Corongiu NE, Srot* 12 (4/6, 0/1), Poddighe NE

Allenatore: Righi S.

Tiri da 2: 16/41 – Tiri da 3: 2/12 – Tiri Liberi: 14/19 – Rimbalzi: 36 6+30 (Aispurua 11) – Assist: 10 (Granzotto 4) – Palle Recuperate: 9 (Mura 3) – Palle Perse: 20 (Aispurua 4)

CESTISTICA SPEZZINA: Nerini* 5 (1/2, 1/2), Colognesi* 4 (2/6 da 2), Templari 10 (2/6, 2/6), Zolfanelli* 5 (1/3, 1/3), Castellani* 11 (1/4, 3/4), Pini, Delboni* 2 (0/3, 0/3), N’guessan 13 (3/6, 0/2), Guzzoni 11 (4/9, 0/3), Amadei NE

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 14/40 – Tiri da 3: 7/24 – Tiri Liberi: 12/14 – Rimbalzi: 44 14+30 (N’guessan 9) – Assist: 13 (Castellani 5) – Palle Recuperate: 11 (Castellani 3) – Palle Perse: 17 (Zolfanelli 4)

Il risultato finale (52-61) premia la Cestistica Spezzina che chiude la serie playoff 2-0 contro la Techfind San Salvatore. Per la società sarda si chiude un’altra stagione da ricordare, la 10° in serie A2, di cui le ultime tre con la qualificazione ai playoff. La serie contro la Spezia è stata combattuta fino alla fine, e l’impresa non si è realizzata in questo caldo pomeriggio di fine aprile. Non sono bastati i 12 punti di Srot e la doppia doppia di Aispurua (12 pt + 11rb). Alla fine il pubblico di casa applaude Ceccarelli e compagne, tra qualche lacrima e abbracci, mentre Granzotto firma autografi alle future campionesse giallonere.

LA GARA – Inizio gara contraddistinto da fasi di studio e conclusioni al tiro non sempre vincenti: il primo parziale lo firma Selargius (9-3), che subisce poi un contro-parziale di 11 punti da parte delle ospiti che tornano in carreggiata dopo i primi dieci minuti di gioco (9-14). La Cestistica tira col 23,5% dal campo nella seconda frazione di gara (Selargius col 32,1%) ma la differenza la fa a rimbalzo e soprattutto la fanno N’Guessan e Guzzoni. Selargius trova invece punti da Aispurua e Srot. Si va al riposo sul 20-24. Dopo l’intervallo si gioca quasi punto a punto e si segna un po’ di più, ma molte occasioni al tiro gestite da Selargius mancano l’appuntamento col canestro: qualche guizzo arriva da Ceccarelli, mentre Templari inizia a mettere a segno punti importanti e la Cestistica inizia a scappar via a fine terzo periodo (38-44). Nel quarto finale le triple che ammazzano la partita sono a firma di Templari e Castellani, la Techfind invece fa fatica a segnare, nonostante le incursioni di Mura. Finisce 52-61 tra gli applausi del pubblico di casa.

Coach Righi a caldo: “Oggi le ragazze hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo, la differenza l’hanno fatta i dettagli, brave loro a far canestro e a ricacciarci indietro. La Cestistica ha dimostrato perché ha chiuso la stagione regolare al 2° posto: ha segnato quando contava, noi no. Facendo un bilancio, abbiamo fatto una stagione oltre le aspettative: da agosto si è lavorato tanto, ogni singola ragazza è cresciuta, la serie playoff è stata degna di quello che si è visto durante l’anno. Non si può che essere contenti”.

UFF.STAMPA SAN SALVATORE SELARGIUS