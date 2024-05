A2 QF G2 – Monologo Alpo negli ultimi dieci minuti, Empoli chiude la stagione

USE Rosa Scotti Empoli – Ecodem Alpo 53 – 65 (17-22, 31-35, 46-42, 53-65)



USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Fiaschi NE, Castellani* 14 (5/10, 1/5), Ruffini 4 (2/5, 0/3), Patanè, Stoichkova* 7 (2/2, 1/5), Merisio* 8 (2/8, 1/7), Avonto NE, Villarruel 10 (3/5, 1/6), Manetti* 4 (1/4, 0/2), Antonini NE, Casini NE, Miscenko* 6 (2/5 da 2)

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 17/40 – Tiri da 3: 4/31 – Tiri Liberi: 7/9 – Rimbalzi: 41 12+29 (Miscenko 11) – Assist: 9 (Castellani 2) – Palle Recuperate: 15 (Castellani 3) – Palle Perse: 16 (Stoichkova 4) – Cinque Falli: Stoichkova, Merisio

ECODEM ALPO: Parmesani* 3 (0/5 da 2), Nori* 11 (4/7, 1/1), Turel* 18 (2/4, 4/9), Fiorentini, Rosignoli 6 (2/4 da 3), Moriconi* 8 (1/4, 1/4), Soglia 10 (3/7, 0/1), Chiaretto, Mancini NE, Furlani, Frustaci* 9 (0/2, 2/2), Pastore

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 10/29 – Tiri da 3: 10/21 – Tiri Liberi: 15/24 – Rimbalzi: 40 5+35 (Nori 9) – Assist: 7 (Turel 2) – Palle Recuperate: 7 (Parmesani 2) – Palle Perse: 21 (Parmesani 4)

Arbitri: Rezzoagli L., Mammola T.

La stagione dell’Use Rosa Scotti finisce qui. La Ecodem Alpo passa anche in gara due al Pala Sammontana per 53-65 e vola così in semifinale. Un verdetto che arriva dopo una gara che, come dirà poi coach Alessio Cioni, è un po’ lo specchio di tutta la stagione. Tanti alti e bassi nei quaranta minuti, così come ce ne sono stati durante tutto l’anno, con una squadra che non è mai riuscita a trovare la necessaria continuità. Il resto l’hanno fatto poi la solidità delle venete (ora si capisce tutta l’importanza di quella partita buttata via con Broni che avrebbe significato sesto posto ed un avversario diverso), le alte percentuali che hanno tenuto in entrambe le gare e la bravura delle singole che hanno firmato il parziale finale di 0-15 che ha chiuso ogni discorso. Peccato, perché la Scotti aveva tirato fuori tutto quello che aveva per rimettere in carreggiata una partita che però, nel momento decisivo, l’ha vista accusare un crollo più di testa che tecnico. Va comunque in archivio una stagione positiva, senza considerare che la squadra esce comunque di scena consapevole di aver dato tutto quello che aveva. Un aspetto che da queste parti non è mai passato, e mai passerà, inosservato.



Stoichkova inaugura la partita che vede Turel ripartire come sabato scorso, mettendola dall’arco. Merisio e Castellani segnano il 10-7 prima che, ancora Turel, firmi il 10-15. Nonostante alcuni errori banali da sotto, Villaruel trova prima una tripla e poi un gioco da tre per il 16-15 ma al 10’ siamo 17-22. Nori mette cinque punti ed inaugura un parziale di 0-7 (17-29), primo passaggio delicato visti anche i tre falli di Stoichkova. Qui, però, l’Use Rosa si scuote ed entra davvero in partita con Miscenko, la tripla di Merisio ed i canestri di Manetti e Villaruel che danno al punteggio un aspetto migliore: 28-32. La tripla di Castellani è quella del 31-34, preludio al riposo a cui le squadre vanno sul 31.35. La terza frazione è equilibrata con Castellani che firma il 35-37 e la difesa che obbliga Alpo a due infrazioni consecutive da 24 secondi. Qui si accende Stoichkova che sorpassa sul 42-40 dall’arco e poi mette il 44-40. Al 30’ siamo 46-42 e squadra e tifosi ci credono. Quando Villaruel mette il 48-44 e Manetti dalla lunetta il 50-44 nessuno si aspetterebbe il black-out. Sulla scena irrompono Frustaci e Turel che inaugurano un parziale di 0-15 con la Scotti che tornerà a segnare con un libero di Castellani a poco più di due minuti dalla sirena e dal campo con la stessa giocatrice a partita ormai finita. C’è poco altro da dire. Alpo merita il passaggio del turno, così come l’Use Rosa Scotti merita il saluto caloroso del Pala Sammontana. Al secondo anno di serie A2 è arrivato il secondo playoff: sipario, applausi

