A2 QF G2 – Roseto chiude i conti e vince a Selargius

La Techfind chiude la stagione 2023/24 tra gli applausi del PalaVienna. Il cammino delle giallonere si è fermato in gara 2 dei quarti playoff contro le Panthers Roseto, vittoriose 62-75 con 4 giocatrici in doppia cifra: le abruzzesi incontreranno Alpo in semifinale. Cala il sipario invece sulla 12° stagione in serie A2 delle sarde, la quarta consecutiva ai playoff e caratterizzata dalla prima storica qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Sono alcuni dei risultati portati a casa dallo staff selargino, guidato a inizio stagione da coach Righi e concluso in panchina da Francesca Amadasi. Una stagione contraddistinta da infortuni e cambi nel roster, che hanno rinvigorito e unito un gruppo che con gli anni ha saputo guadagnarsi credibilità e rispetto, sia dentro sia fuori dal campo. Nell’ultima partita stagionale è stata Reani la miglior realizzatrice (22 punti), coadiuvata da El Habbab (15 pt e 10 rb) e Ceccarelli (12 pt e 5 rb).

LA GARA – La Techfind presenta in quintetto Berrad, Ceccarelli, Granzotto, Reani ed El Habbab, mentre Roseto schiera Cecili, Miccio, Sorrentino, Aispurua e Obouh Fegue. I primi due quarti si mantengono in equilibrio. Salgono subito in cattedra El Habbab da una parte e Obouh Fegue dall’altra. Roseto trova punti in contropiede mentre Selargius performa meglio sotto canestro. Si chiude il primo quarto 23-20. Ceccarelli e Cecili spingono in attacco, e se Roseto tira meglio dal campo, soprattutto dai tre punti, Selargius approfitta dei miss match. Squadre negli spogliatoi sempre sul filo dell’equilibrio (38-41).

Nel terzo periodo cambia tutto: Sorrentino e campagne innalzano l’intensità difensiva, causando un calo delle percentuali da parte delle padroni di casa, mai dome grazie alle triple di Reani. Miccio inaugura però una lunga striscia positiva al tiro, e l’energia di Cecilia fa terminare il penultimo quarto 50-64. Vani i tentativi di rimonta nei dieci minuti finali, con alcuni guizzi d’orgoglio di Berrad e Ceccarelli, ma Roseto è solida e non sbaglia un colpo. Si chiude 62-75 tra lacrime e applausi.

Il commento di Coach Amadasi: “Abbiamo dato tutto, non è stata una stagione facile ma non c’è stato giorno in cui non ci siamo applicate. Abbiamo lavorato forte fin da agosto, ci siamo unite e disunite in alcuni momenti, come è accaduto stasera nel terzo quarto. Non ho niente da rimproverare alle ragazze, ho solo da ringraziare tutte le giocatrici, lo staff, il pubblico e una società che non ci ha fatto mai mancare nulla”.

Techfind San Salvatore Selargius – Panthers Roseto 62-75

Techfind: Reani 22, El Habbab 15, Berrad 8, Granzotto 5, Ceccarelli 12, Mura, Pandori, Igenito, Valenti ne, Porcu ne, Corongiu. Allenatore Amadasi.

Panthers Roseto: Aispurua 7, Sorrentino 13, Obouh Fegue 15, Cecili 13, Miccio 14, Resemini 2, Bona, Bardarè 10, Mattera, Maroglio 1. Allenatore Buzzanca.

Parziali: 23-20, 15-21, 12-23, 12-11.

UFF.STAMPA TECHFIND SELARGIUS