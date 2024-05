A2 QF G2 – Rossini porta San Giovanni Valdarno in semifinale, Ponzano cede dopo due overtime

Finisce con l’amaro in bocca una stagione comunque eccezionale per la Posaclima Ponzano. Alcuni piccoli errori privano le biancoverdi della gioia di una gara3 che pareva ampiamente alla portata. Invece una tripla dall’angolo dell’ex Milena Mioni gela il pubblico del palasport di Spresiano a 2 secondi dalla fine dei regolamentari. Il match richiede ben due supplementari per trovare una squadra padrona del referto rosa. Che è alla fine il Galli Valdarno, abile a trovare il canestro decisivo con Rossini a pochi secondi dal 50° mentre Iuliano non riesce nel miracolo di trovare il bersaglio in penetrazione. Inutile la prestazione maiuscola di Celia Fiorotto in post basso (22 rimbalzi) così come l’abnegazione di Martina Mosetti e di Giovanna Pertile, quest’ultima autrice del canestro che sul 68-67 aveva illuso un po’ tutto il pubblico di casa.

TABELLINO:

POSACLIMA PONZANO – SAN GIOVANNI VALDARNO 68-69

Ponzano: Kirschenbaum 15, Fiorotto 6, Zoleo n.e., Iuliano 7, Gobbo 5, Favaretto n.e., Valli 10, Varaldi n.e., Mosetti 7, Volpato 3, Pertile 15. All: Gianolla.

SGV: Nasraoui 28, Rossini 16, Reggiani 2, Lazzaro 2, Mioni 9, Bocola, De Cassan 12, Streri NE, Bevilacqua NE, Sposato NE. All: Garcia.

La Posaclima Ponzano si presentava a gara-2 con le spalle al muro e priva di Varaldi e Favaretto, infortunate. Coach Gianolla schiera così nel quintetto iniziale Mosetti, Kirschenbaum, Pertile, Gobbo e Fiorotto; coach Garcia risponde con Nasraoui, Rossini, Reggiani, Bocola e De Cassan.

Il primo quarto vede un predominio netto delle difese in ambo gli schieramenti. Le toscane speculano sugli errori al tiro da fuori delle avversarie, chiudendo l’area con la stazza di Nasraoui, mentre la Posaclima impiega qualche minuti per prendere le misure ad un match decisamente intenso. Il 14 pari del decimo minuto è un antipasto della battaglia che seguirà.

La Posaclima spinge sull’acceleratore nella seconda frazione. Complice la ritrovata mira al tiro da fuori oltre alle giocate in avvicinamento di Kirschenbaum e di Mosetti, Ponzano vola e al contempo limita l’attacco del Galli. Le toscane segnano appena 5 punti in 10 minuti, subendo a più riprese le iniziative delle avversarie che però falliscono anche qualche ghiotta occasione per ampliare il divario (30-19).

Al rientro dagli spogliatoi ci si attende un Galli più aggressivo. Difatti le rossonere rosicchiano qualcosa in termini di punteggio, pagando dazio in termini di falli. Capitan Reggiani incappa infatti nella quarta penalità personale, anticipando l’ingresso in bonus delle compagne. Ponzano non ne approfitta completamente, anzi il quintetto leggero schierato nel finale della frazione con Valli da unica lunga consente alle ospiti di risalire dal -14 sino al 44-34.

Gli ultimi dieci minuti dei regolamentari sono una maratona di emozioni. San Giovanni le prova tutte, eppure i canestri di Kirschenbaum e la bomba di Iuliano illudono perché consentono alle padrone di casa di portarsi sul +11 (51-40) a quattro minuti dal gong. Coach Garcia ordina una zone-press aggressiva che inceppa la regia biancoverde e a forza di recuperi le toscane arrivano a -2 (54-52). Ultimo minuto: Kirschenbaum è in lunetta, un 2/2 chiuderebbe ogni discorso ma l’uruguaiana fallisce uno dei personali. Sul +3 Ponzano difende con attenzione salvo concedere all’ex Mioni, sino a quel momento a secco di canestri pesanti, l’occasione di sparare dall’arco. Il tiro della lunga perfora la retina per il 55-55 che lascia tutti nell’incredulità mentre Iuliano da metà campo sfiora la bomba del sorpasso.

Galvanizzate dalla situazione, le toscane giocano con maggior coraggio e sfruttano ogni occasione, portandosi sul +6 (61-55) con una Posaclima apparentemente priva di energie. Ma Iuliano e Mosetti hanno in serbo alcuni colpi per riportare il match in parità. Ponzano avrebbe nuovamente l’occasione di vincere però spreca l’opportunità condannandosi ad un nuovo prolungamento. Il secondo overtime inizia come quello precedente, con il Galli in fuga (67-61); capitan Gobbo pesca un canestro con fallo senza però convertire ma poco dopo Cami Kirschenbaum infila la bomba del -1. C’è partita sino in fondo, il Galli pare sulle ginocchia, con 15 secondi sul cronometro partita e 3 su quello dell’azione, Iuliano trova il post basso di Fiorotto (5 assist) che arma Pertile, il cui jumper fa esplodere il palasport. Sul +1 servirebbe una difesa totale, ma Rossini non è d’accordo. Sul -1 e senza timeout per avanzare il pallone, è Lulù Iuliano a incaricarsi dell’azione della disperazione che si spegne a pochi centimetri dal ferro. La stagione di Ponzano finisce qui.

UFF.STAMPA PONZANO BASKET