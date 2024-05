A2 QF G2 – Treviso completa l’upset, Mantova eliminata

Martina Treviso – San Giorgio MantovAgricoltura 59 – 55 (16-15, 30-27, 46-41, 59-55)

MARTINA TREVISO: Zagni 6 (0/1, 2/2), Vespignani* 13 (3/5, 1/4), Amabiglia, Capra, Perini* 2 (1/2, 0/3), Lazzari NE, D’Angelo* 19 (5/11, 3/7), Gini 4 (2/3, 0/3), Da Pozzo* 9 (4/9 da 2), Egwoh Ashley* 6 (2/13 da 2). Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 17/45 – Tiri da 3: 6/21 – Tiri Liberi: 7/12 – Rimbalzi: 39 13+26 (Da Pozzo 12) – Assist: 7 (Vespignani 2) – Palle Recuperate: 7 (D’Angelo 3) – Palle Perse: 9 (Da Pozzo 3)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta* 16 (7/11, 0/1), Novati* 8 (4/5, 0/4), Llorente, Dell’Olio V.* 6 (0/4, 2/7), Nwachukwu, Petronio* 4 (2/6 da 2), Cremona 2 (1/3, 0/1), Bottazzi 2 (1/2, 0/2), Veghini NE, Benetti NE, Orazzo* 17 (4/6, 2/2). Allenatore: Logallo L.

Tiri da 2: 19/37 – Tiri da 3: 4/17 – Tiri Liberi: 5/7 – Rimbalzi: 38 6+32 (Petronio 6) – Assist: 4 (Fietta 1) – Palle Recuperate: 1 (Fietta 1) – Palle Perse: 13 (Dell’Olio V. 3) – Cinque Falli: Novati

Una settimana nera per le sangiorgine che nonostante una grande rincorsa non riescono a pareggiare la serie salutando così la stagione e i playoff: è Martina Treviso ad avere la meglio dopo 40 minuti combattuti sul 59 a 55.

Inizio gara più in salita per Treviso, mentre le sangiorgine mettono a referto subito 6 punti. Le trevigiane entrano però in partita e piazzano un forte 8-0 mettendosi sul +2, si sblocca Orazzo da 3, mentre D’Angelo segna il suo sesto punto personale riportando le sue avanti (11-9). Le percentuali della Martina Treviso continueranno ad essere positive, le sangiorgine riusciranno a contenere chiudendo il primo quarto sotto di un solo punto.

Battezza la seconda frazione di gioco Bottazzi che concede il nuovo vantaggio alle sue compagne con un tiro dalla media, le venete restano in agguato e calano 6 punti a fila con le sangiorgine che sprecano qualche pallone di troppo ritrovandosi in svantaggio sul 22 a 17. Fietta prova a difendere le sue compagne ricucendo fino al -3, mentre sotto le plance lo sforzo difensivo di Dell’Olio è importante per provare a ridurre al minimo le lunghe leve di Egwoh (chiuderà la serata con 6 punti contri 14 di Gara 1). L’imprecisione al tiro penalizza le biancorosse che non riescono a dare la zampata definitiva e ogni volta che provano ad avvicinarsi ci sono le casacche neroarancio che respingono l’assalto. Si andrà negli spogliatoi con lo scarto di un possesso in favore delle casalinghe sul 30 a 27.

Lo sforzo difensivo viene subito messo in atto nel terzo quarto, con MantovAgricoltura che cerca di limitare i terminali offensivi avversari particolarmente sugli scudi, Treviso riesce però ad arrivare nuovamente sul +7. Il duo Orazzo-Dell’Olio suona la carica ricucendo nuovamente sul -2 (36-34), mentre anche le percentuali al tiro delle avversarie si abbassano commettendo qualche errore che permette alle sangiorgine di ripartire, il canestro sembra però stregato e non premia a dovere lo sforzo virgiliano: San Giorgio continua a rimanere in svantaggio, ma non vuole demordere continuando nei tentativi di agganciare le avversarie. In extremis Cremona e Orazzo riescono ad arrivare al -4, trasformato in -2 da Fietta a 20’’ dalla fine. Zagni, praticamente allo scadere, trova la bomba da 3 che mette in standby il momento positivo di MantovAgricoltura.

Gli ultimi 10 minuti si aprono all’insegna del cercare di ridurre l’avanzamento trevigiano e l’impresa sembra riuscire alle biancorosse che stringono le maglie difensive grazie ad una tattica puntuale curando i dettagli difensivi mentre offensivamente parlando trovano punti importanti e si caricano positivamente riuscendo, a 6:40 dalla fine, a tornare il vantaggio con il gioco da 2+1 di Orazzo: 48 a 50. Treviso non issa la bandiera bianca e Vespignani, insieme a Da Pozzo, riportano avanti le proprie compagne spingendo sull’acceleratore mentre le mantovane si ritrovano in difficoltà non riuscendo a convertire come desidererebbero. Dell’Olio infila la tripla, a 100’’ dallo scadere, del -1 caricando le speranze delle sue compagne: qualche errore al tiro in sponda San Giorgio e 3 tiri liberi per Treviso condannano però le virgiliane che provano fino all’ultimo istante il tutto per tutto vedendosi poi costrette alla resa sul 59 a 55.

Una stagione indubbiamente ricca di emozioni tra alti e bassi per Basket 2000 San Giorgio, che saluta così l’annata 2023/2024 con un pizzico di rammarico, ma anche con un piccolo passo in avanti rispetto alle annate precedenti: il quarto posizionamento in classifica.

UFF.STAMPA BASKET 2000 SAN GIORGIO