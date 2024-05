A2 QF G2 – Ultimo quarto decisivo, Broni batte Matelica

By

Logiman Broni – Halley Thunder Matelica 67 – 57 (19-17, 32-35, 47-45, 67-57)



LOGIMAN BRONI: Carbonella NE, Moroni* 15 (4/5, 2/7), Ianezic* 7 (2/5, 1/6), Marciniak 9 (1/1, 2/5), De Pasquale 5 (0/1, 1/4), Bocchetti, Grassia V. 3 (0/1, 1/2), Bonvecchio* 14 (7/9, 0/3), Labanca* 6 (3/4 da 2), Coser* 8 (1/1, 2/4), Ferrazzi

Allenatore: Magagnoli M.

Tiri da 2: 18/27 – Tiri da 3: 9/32 – Tiri Liberi: 4/5 – Rimbalzi: 34 6+28 (Marciniak 11) – Assist: 17 (Moroni 3) – Palle Recuperate: 8 (Marciniak 2) – Palle Perse: 13 (Moroni 2) – Cinque Falli: Moroni

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite* 12 (4/8 da 2), Cabrini* 23 (4/8, 5/6), Celani, Georgieva* 2 (1/5, 0/1), Gramaccioni* 6 (2/5, 0/3), Zamparini, Poggio* 7 (3/5, 0/1), Montelpare NE, Michelini NE, Offor 4 (2/4 da 2), Sanchez 3 (1/3, 0/4), Dell’orto

Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 17/39 – Tiri da 3: 5/18 – Tiri Liberi: 8/13 – Rimbalzi: 33 9+24 (Cabrini 7) – Assist: 8 (Gramaccioni 3) – Palle Recuperate: 4 (Kraujunaite 2) – Palle Perse: 17 (Cabrini 4)

Arbitri: Lillo D., Iaia A.

In gara-2 dei “quarti di finale” playoff del campionato di serie A2 femminile di basket, la Halley Thunder Matelica esce sconfitta per 67-57 dal parquet della Logiman Broni e, quindi, la serie ritorna in parità: 1-1.

Servirà dunque la “bella” per decidere quale delle due formazioni sarà qualificata per la semifinale, dove ad attendere c’è la APU Delser Crich Udine che ha eliminato 2-0 La Spezia.

La decisiva gara-3 tra Matelica e Broni si disputerà sabato 4 maggio alle ore 20.30 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi.

Tornando a parlare di gara-2, la contesa è stata sostanzialmente equilibrata per trenta minuti, dopodiché la Logiman Broni ha firmato l’allungo decisivo all’inizio dell’ultimo quarto raggiungendo anche tredici punti di vantaggio.

La formazione lombarda inizia in maniera frizzante l’incontro (16-6 al 6’), ma la Halley Thunder è pronta a reagire e a impattare nel giro di due minuti grazie all’ispirata Justina Kraujunaite (17-17 all’8’).

Nel secondo quarto Matelica può contare su una Alessia Cabrini che segna ben 13 punti personali di fila (sarà la top-scorer dell’incontro con 23 punti e ben 5/6 da tre) e al 19’ il tabellone sorride alle biancoblù, avanti 32-35.

Anche nel terzo quarto, sull’ennesima tripla di Cabrini, la Halley Thunder riesce a mettere il naso avanti (42-45 al 27’), poi però, nella frazione conclusiva – dopo l’ultimo contatto sul 47-47 al 31’ – è la Logiman Broni a piazzare il parziale decisivo che conduce la squadra di casa avanti di 13 punti nel giro di quattro minuti (62-49 al 35’). Nonostante gli sforzi, Matelica non riesce più a riprendere le avversarie e l’incontro termina 67-57 in favore di Broni.

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica