A2 – Quarta frazione decisiva, Broni festeggia sul campo di Mantova

Serata dal sapore dolceamaro per una MantovAgricoltura di altissima qualità nel primo tempo che vede sfumare la vittoria dopo un sostanziale equilibrio tra le parti.

Parte forte MantovAgricoltura con Orazzo che spiazza le avversarie con un 4 a 0 frutto anche di una difesa puntuale e forte messa in campo dalle sangiorgine. Molnar prova a rimettere in partita le sue, San Giorgio spinge sull’acceleratore e arriva sull 11 a 5 grazie a Petronio e Cremona che si sbizzarriscono al tiro. Le biancorosse mantengono e consolidano il vantaggio giocando in maniera fluida e senza abusare del palleggio mettendo in campo una difesa che spinge Broni alle strette ed in forte difficoltà al tiro. Le sangiorgine tengono le pavesi a 8 punti, fino a quanto la tripla di Bonvecchio provando a rimettere in partita le sue, Llorente nel finale mette a segno i due punti che siglano i 3 possessi di vantaggio di MantovAgricoltura sul 24 a 15.

Nei primi minuti del secondo quarto Novati mette un 4 a zero a cui rispondono prontamente Coser e Ianezic per rimanere attaccate alla fuga mantovana. Orazzo rimette la doppia cifra di divario (30 a 20), ma Policari presto risponde con due triple consecutive che permettono a Broni di accorciare fino al -4; in questo frangente uno splendido assist di Cremona su Petronio permette a MantovAgricoltura di sparare e centrare la tripla per il +7, anche se Molnar e Policari tentano l’agguato che riduce nuovamente a 3 lunghezze il distacco. Le formazioni continuano a studiarsi e a non cedere di un millimetro, senza che nessuna delle due riesca ad imporsi, le sangiorgine riescono ad andare sulla pausa lunga in vantaggio sul 37 a 34.

Rientrate dalla pausa lunga è la pivot di Broni, Lorena Molnar, che si carica la squadra sulle spalle mettendo due triple ed un tiro dalla media che portano l’ago della bilancia dalla parte delle pavesi (39 a 43). Dell’Olio risponde a tono con la tripla del -1 e Llorente infila i due punti del controsorpasso, Molnar è però scatenata ed infila un’altra tripla che rimette avanti le sue. Le difese si stringono, l’agonismo è alle stelle ed il tabellone segna 46 a 46 per le due compagini che giocano ad armi pari e proprio su questo punteggio si concluderà il terzo quarto, rimandando qualsiasi verdetto all’ultimissima sirena.

Ultimo quarto mortifero per MantovAgricoltura che si spegne lentamente non riuscendo a trovare soluzioni facili al tiro, mentre nella metà campo avversaria è Ianezic questa volta a caricarsi le sue compagne sulle spalle: un paio di triple e due tiri liberi realizzati, coadiuvata da Grassia e Moroni sugli scudi, consegnano il +7 a Broni. Novati spara la tripla dall’arco, in una serata per lei storta, provando a tenere a galla le sue (54-58), ancora una volta però Ianezic trova il fondo del cesto dalla linea da 3 a due minuti dalla fine. Le sangiorgine rincorrono e non vogliono mollare la presa nonostante i due possessi di svantaggio a 50’’ dalla fine: Bonvecchio trova un’altra tripla che condanna le sangiorgine sul 57 a 66.

La vittoria tra le mura amiche del Pala Sguaitzer è rimandata per la formazione di coach Purrone, che rimane con un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte in quattro giornate.

MantovAgricoltura tornerà in campo domenica prossima, 5 novembre alle ore 18, in occasione della 5° giornata contro la Limonta Costa Masnaga sul parquet della Palestra Comunale di Via Verdi a Costa Masnaga (LC).

MantovAgricoltura San Giorgio: Fietta n.e., Novati 10, Llorente 13, Dell’Olio 5, Nwachukwu n.e., Petronio 9, Buelloni, Cremona 10, Bottazzi n.e., Ranzato n.e., Diagne n.e., Orazzo 10. All.re Purrone S.; ass. Logallo L., Gianfreda E.

Logiman Broni: Corti n.e., Carbonella n.e., Moroni 3, Molnar 18, Ianezic 10, Policari 15, De Pasquale, Grassia 6, Bonvecchio 9, Labanca n.e., Coser 5, Ferrazzi n.e. All.re Magagnoli M.; ass. Andreoli D., Turico N.

