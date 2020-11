A2 – Raffica di provvedimenti disciplinari per Alma Basket Patti

In giornata il Giudice Sportivo ha comunicato i provvedimenti disciplinari relativi alla sesta giornata di Serie A2. Eccoli:

ALMA BASKET PATTI ammenda di Euro 150.00 per presenza di persone non autorizzate (pubblico) [art. 38,1g RG]

ALMA BASKET PATTI ammenda di Euro 600.00 per ritardato arrivo dell’ambulanza [art. 38,1bb RG]

ALMA BASKET PATTI ammenda di Euro 240.00 per mancata estensione del tunnel che consente l’ingresso negli spogliatoi [art. 39,3 RG]

ALMA BASKET PATTI ammenda di Euro 120.00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,4b RG rec.]

SCARCELLA ATTILIO (Presidente Alma Basket Patti )inibizione determinata fino al 25/11/2020 per aver affrontato in modo animato lo staff della squadra ospite, mentre questa lasciava il campo dopo essersi lamentata della presenza del pubblico non autorizzato composto da sostenitori Alma e del comportamento dello stesso [art. 33,3/1c RG, art. 21,5a RG];

ALMA BASKET PATTI ammenda di Euro 150.00 perché’ il sig. Buzzanca Francesco (Delegato alla vigilanza Alma) teneva un comportamento non regolamentare, rivestendo specifiche mansioni (affrontava verbalmente il Presidente ospite) [art. 38,1l RG rec.]

Fip.it