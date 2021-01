A2 – Ramò è scatenata, Nico Basket a valanga su Virtus Cagliari

Oltre ai due punti conquistati, c’è grande soddisfazione in casa Nico Basket per l’esordio della giovanissima Giada Modini, che ha pure realizzato due tiri liberi con la freddezza di un’adulta. Nota negativa invece l’infortunio alla caviglia di Sofia Frustaci, che ci auguriamo non sia grave.

Per il resto le rosanero, targate Giorgio Tesi Group, hanno faticato realmente solo nel primo quarto (17-14) contro una Virtus Cagliari, priva di Favento, che non riesce ancora a togliersi la soddisfazione di una vittoria. Già nel secondo quarto, con un parziale di 29-8, le ospiti hanno costruito un divario importante tra loro e le avversarie.

Per le sarde una buona partita da parte di Zolfanelli (top scorer delle sue con 15 punti) e Brunetti mentre in casa Nico prestazione quasi perfetta di Elena Ramò (34 punti, 6 rimbalzi e 4 assist). Al fischio finale tabellone sul 48-78.

Dieci punti in venti giorni sono un’inezione di entusiasmo per la squadra allenata da Luca Andreoli e finalmente la squadra potrà allenarsi per una settimana. Dopo però le ragazze avranno un altro tour de force con le sfide casalinghe di San Giovanni Valdarno e Firenze e la trasferta di Faenza.

Virtus Cagliari – Zolfanelli 15, Chrysantidou 12, Brunetti 12, Podda 2, Pellegrini Bettoli 1, Savatteri 4, Lussu 2, Pala, Pilleri, Conte, Salvemme n.e. , Favento n.e. – All. Ferazzoli

Nico Basket – Nerini 3, Gianolla 14, Ramò 34, Frustaci 7, Zelnyte 12, Giglio Tos 6, Modini A., Modini G. 2, Mariani, Botteghi n.e. – All. Andreoli

Uff.Stampa Nico Basket