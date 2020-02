A2 – Reazione Livorno, domata la Virtus Cagliari

Trasferta con sconfitta per la Virtus Surgical Cagliari che si arrende (57-35) in casa di un cinico Jolly Acli Livorno, diretta concorrente per la salvezza. Cagliaritane, a parte un leggero equilibrio iniziale, hanno sempre inseguito le avversarie che non hanno mai avuto difficoltà ad amministrare il vantaggio e portarlo fino in fondo. Virtus con le polveri bagnate. L’unica ad andare in doppia cifra è stata Iva Georgieva con 10 punti, ma tutta la squadra ha faticato tantissimo nel riuscire a contrastare il gioco delle avversarie. Avvio positivo per Livorno che si porta dopo poche battute sull’8-2. La Virtus non rimane a guardare e si affida a Georgieva per rientrare in partita: 10-8 al 6’. A questo punto, dopo un time out richiesto da coach Pistolesi, la squadra di casa incrementa il ritmo e con un break di 11-0 chiude i primi 10’ sul 21-8. Un parziale indubbiamente pesante. La Virtus prova con Zolfanelli e la stessa Georgieva a rientrare in gara, ma tutti gli sforzi delle cagliaritane si infrangono sul muro difensivo di Livorno che concede davvero poco. Ma è l’attacco la vera forza della compagine di casa. I canestri dell’ex Orsini e Bindelli lasciano il segno (35-22 al 20’). Nella ripresa capitan Pellegrini e compagne cercano di riordinare le idee soprattutto provano a recuperare. Tutto inutile. Livorno non si rilassa, concede poco e in attacco continua a martellare il canestro delle virtussine che chiudono la terza frazione sul 48-25. Senza storia gli ultimi 10’.

Jolly Acli Livorno: Vanin 2, Ceccarini 7, Orsini 17, Tripalo 6, Lucchesini 7, Maffei, Bindelli 13, Simonetti, Collodi 5, Sassetti, Mandroni. Allenatore: Pistolesi.

Virtus Surgical: Georgieva 10, Zolfanelli 8, Guillavogui 5, Brunetti 4, Pellegrini Bettoli 4, Pisano, Giuseppone, Lussu 4, Podda, Pilleri. Allenatore: Ferazzoli.

Parziali: 21-8; 14-14; 13-3; 9-10.

Uff.Stampa Virtus Cagliari