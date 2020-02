A2 – Rinviata la gara tra Castelnuovo Scrivia e Crema

In considerazione della situazione sanitaria venutasi a creare nelle zone limitrofe, delle decisioni prese in generale e dell’ordinanza emessa dal Sindaco di Crema con la sospensione di ogni attivita’ sportiva in programma nel fine settimana, il Basket Team Crema, in via cautelativa, informata e sentito il parere della LBF, ha comunicato alla FIP e alla Societa’ Castelnuovo Scrivia di non poter affrontare la trasferta e la gara in programma.

Area Comunicazione Basket Team Crema