In merito alle notizie uscite su altre pagine Facebook, Polisportiva Galli comunica che la partita in programma domani tra Brixia Basket e Bruschi San Giovanni Valdarno non sarà disputata. La società toscana ribadisce il difficile momento che atlete e staff stanno passando in queste settimane e solo quando tutto sarà risolto in piena salute, il pensiero sarà rivolto al campo e al basket giocato.

Uff.Stampa Polisportiva Galli