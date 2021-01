La partita tra Pallacanestro Femminile Firenze e E-Work Faenza, valida per l’8a giornata del girone d’andata, è stata rimandata a data da destinarsi a causa di una positività al Covid-19 riscontrata all’interno del gruppo squadra bianconero. Gli altri componenti del gruppo squadra sono stati messi in quarantena e effettueranno i tamponi durante questa settimana.

Nei prossimi giorni verrà ufficializzata la data per il recupero.

Uff.Stampa Faenza Basket