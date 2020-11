A2 – Rinviata la sfida tra Faenza e Livorno

La sfida di stasera, valevole per la 9ª giornata del campionato di serie A2 femminile, tra E-Work Faenza e Jolly Livorno è rimandata a data da destinarsi per un caso di positività della nostra squadra emerso nei giorni scorsi. Come da protocolli, tutti i componenti del gruppo squadra hanno effettuati i tamponi necessari e sono risultati tutti negativi.

In accordo con Jolly Livorno, per una richiesta di tutela della salute di tutte le tesserate in campo, la partita è stata rimandata a data da destinarsi.

–

Ufficio stampa Faenza Basket Project