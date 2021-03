A2 – Rinviato il match tra Bolzano Basket Club e Mantova

La società comunica che il match fissato per domani alle ore 20.30 in terra altoatesina contro la formazione dell’Alperia Basket Club di Bolzano è stata rinviata al 14 aprile alle ore 20.30.

Si comunica inoltre che il rinvio della gara non è dettato da alcuna posività in nessuno dei due gruppi squadra; le motivazioni per cui la partita è stata rimandata sono inerenti alla recente ripresa delle attività sportive nella provincia autonoma di Bolzano, che non hanno permesso alla formazione avversaria una consona preparazione atletica indispensabile per la tutela delle giocatrici stesse così da evitare in spiacevoli infortuni fisici.

Le mantovane ritorneranno in campo il 20 marzo alle ore 21.00 sul campo della Tensostruttura San Pio X contro le piemontesi dell’Akronos Moncalieri. Nella prossima settimana non si giocheranno match a causa delle finali di Coppa Italia. Per MantovAgricoltura si prospettano, dunque, un paio di settimane di stop dall’agonismo, settimane che saranno però fondamentali per la preparazione fisica e tecnica in vista della seconda parte del campionato.

Uff.Stampa Basket 2000 San Giorgio