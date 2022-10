A2 – Riscatto La Spezia, Battipaglia domata

La Cestistica Spezzina si sblocca e ottiene il primo successo stagionale, sconfiggendo Battipaglia 68-63, ma deve fare i conti con la brutta tegola dell’infortunio, la cui entità è ancora da stabilire, patito da Angelica Castellani, uscita anzitempo nell’ultimo periodo. Sensazioni dolci-amare per le bianconere, dunque, contente per la vittoria ma molto meno per aver perso una delle proprie compagne per qualche partita.

Partita che era cominciata nel migliore dei modi, con le spezzine entrate in campo col piglio giusto come richiesto dal coach: Guzzoni e Colognesi aprono le danze, ma Battipaglia prende le misure e non lascia scappare le padrone di casa, trovando addirittura il sorpasso (9-10). Successivamente, una tripla di N’Guessan e un gioco da tre punti di Castellani permettono alla Cestistica di chiudere il primo quarto avanti 17-14. Nel secondo periodo entra in partita il capitano Elisa Templari, che lo fa a suo modo, segnando tre triple. L’O.ME.P.S. Afora Givova però non demorde e ritrova il sorpasso nella seconda parte di frazione, col trio Alford-Potolicchio-Milani che confeziona il +6 (30-36). L’1/2 dalla lunetta di Zolfanelli manda le squadre all’intervallo lungo sul 31-36.

Il botta e risposta continua anche nella ripresa: Guzzoni e Zolfanelli siglano il 36-36, ma Milani risponde da tre. Spezia torna avanti ma Battipaglia è osso durissimo, e ritrova così il suo ultimo vantaggio sul 42-43 con due canestri di Potolicchio. Qui la Cestistica trova prima il contro-sorpasso, poi un mini-allungo nel finale di periodo, con Pini e Colognesi che segnano i punti che valgono il 51-47. Ultimo quarto combattuto: le bianconere raggiungono il +6 (55-49), ma la squadra campana torna a contatto sul -1 con un break di 0-5 firmato Seka-Castelli (55-54). Le liguri riprovano lo strappo, portandosi di nuovo sul +6, ma un fallo tecnico fischiato alla panchina di casa permette a Battipaglia di restare in gara. Solo sul +9 con due minuti e mezzo ancora da giocare si ha la sensazione che la Cestistica possa avere in pugno il successo, nonostante gli ultimi sforzi delle ospiti per rimontare lo svantaggio. Al PalaMariotti finisce 68-63. Top scorer delle bianconere è Martina Zolfanelli con 14 punti.

Cestistica Spezzina – O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia 68 – 63 (17-14, 31-36, 51-47, 68-63)



CESTISTICA SPEZZINA: Nerini 2 (0/1 da 3), Colognesi* 13 (6/13, 0/1), Templari 12 (0/4, 3/4), Zolfanelli* 14 (2/3, 3/5), Castellani* 6 (2/11, 0/3), Pini 5 (1/4, 1/2), Delboni NE, N’Guessan* 10 (2/6, 1/2), Guzzoni* 6 (3/5 da 2), Guerrieri NE, Ratti NE, Amadei NE

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 16/46 – Tiri da 3: 8/18 – Tiri Liberi: 12/25 – Rimbalzi: 38 10+28 (Colognesi 10) – Assist: 11 (N’Guessan 5) – Palle Recuperate: 8 (Guzzoni 4) – Palle Perse: 10 (Colognesi 4)



O.ME.P.S. AFORA GIVOVA BATTIPAGLIA: Seka 7 (3/6, 0/1), Castelli 4 (1/4, 0/4), Potolicchio* 18 (4/9, 2/7), Chiapperino NE, Zanetti, Cutrupi* 2 (1/2 da 2), Alford* 10 (5/6, 0/1), Chiovato, Milani* 10 (2/6, 2/3), Rylichova* 12 (1/7, 3/6)

Allenatore: Maslarinos V.

Tiri da 2: 17/40 – Tiri da 3: 7/22 – Tiri Liberi: 8/11 – Rimbalzi: 47 12+35 (Alford 15) – Assist: 3 (Potolicchio 2) – Palle Recuperate: 6 (Castelli 2) – Palle Perse: 19 (Squadra 4) – Cinque Falli: Alford, Rylichova



Arbitri: Rezzoagli L., Mammola T.

Photo credit: Roberto Liberi

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina