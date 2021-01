A2 – Riscatto Sanga Milano, bella vittoria contro Albino

Il Ponte Casa D’Aste centra una bella vittoria contro il l’Edelweiss Basket Albino al termine di una gara in cui la difesa del Sanga ha

recitato il ruolo di protagonista tenendo le avversarie a 45 punti.

Partenza lenta per le padroni che aprono il match con 1/7 al tiro, mentre il duo Carrara-De Gianni firma un 7-0 di parziale per le ospiti

costringendo coach Pinotti al time-out dopo tre minuti di gioco. Al rientro in campo le milanesi stringono le maglie in difesa costringendo

le orobiche a sporcare le percentuali. In attacco arriva il contro parziale di 7-0 grazie alle giocate di Quaroni, Toffali e Beretta, che

porta il punteggio sul 9-7 a favore delle Orange. La partita si fa più intensa e nessuna delle due squadre riesce a piazzare parziali degni di

nota e il periodo si chiude sul punteggio di 17-5

Il secondo quarto si apre all’insegno dei ritmi alti, ad approfittarne sono Cicic e Toffali che portano le padroni di Casa sul +5. Presto il

gioco in velocità proposto da entrambe le squadre sfocia nella frenesia e una brutta palla persa di Cicic convince coach Pinotti a chiamare il

secondo T-Out. Al rientro in campo le meneghine introducono la difesa a zona, decisione presto imitata da Albino. Aumenta il numero dei contatti e il punteggio rimane basso. Nell’ultimo minuto arriva l’acuto Sanga con Novati dalla lunetta e Beretta che segna la tripla a fil di sirena che manda le ragazze negli spogliatoi sul punteggio di 31-24 in favore delle padroni di casa.

Nel terzo quarto il Sanga si fa guidare dalla propria difesa con Meroni e Novati che riescono a portare buona fisicità in attacco. Si crea un

cuscinetto di 10 punti che Albino non sembra in grado di colmare se non affidandosi a De Gianni che si ritrova a gestire un gran numero di

palloni. a 2 minuti dalla fine Toffali e un’ispirata Beretta producono un parziale di 6-2 che indirizza definitivamente la gara. Il quarto

termina sul 46-33 per le orange grazie ad un bel canestro allo scadere segnato in entrata da Toffali.

Nell’ultimo quarto le padroni di casa non calano nella propria intensità difensiva mentre in attacco Guarneri e Beretta si fanno notare. La

partita non dà mai la chance di rientrare alle ragazze di Albino e si arriva in maniera lineare al 62-45 finale.

“Avevamo messo messo il Focus sulla difesa e quello che abbiamo visto stasera è importante”, commenta un soddisfatto Coach Pinotti al termine della gara. “Abbiamo avuto Quaroni e Cicic non al 100% ma va detto che anche loro dovevano fronteggiare un’assenza importante come quella di Veinberga. In ogni caso per loro era un buon momento, venivano da tre vittorie in quattro gare e per noi era un bel test. Questi sono due punti d’oro per la corsa ai playoff, è importante salire in classifica e centrare matematicamente i playoff il prima possibile”.

Il coach delle Orange si è poi proiettato sui prossimi impegni: “spero che il girone di ritorno sia totalmente diverso da quello d’andata,

adesso dobbiamo cercare di non sbagliare più e trovare qualche vittoria importante. Già settimana prossima avremo una partita importante con Vicenza a cui seguiranno due impegni in casa, un terzetto di partite in cui vogliamo fare il meglio possibile prendendo entusiasmo dalla

vittoria di questa sera”.

TABELLINO

IL PONTE CASA D’ASTE 62

EDELWEISS ALBINO 45

Il Ponte Casa D’Aste: Toffali 18, Novati 5, Cicic 10, Guarneri 5, Beretta 16, Dell’Orto, Mandelli 2, Pagani ne, Meroni 2, Quaroni 4,

Angelin nei, Stilo ne. Coach Pinotti

Statistiche di squadra: Tiri liberi 9/13, Tiri da due 19/36, Tiri da tre

5/21, Rimbalzi 39

Edelweiss Albino: Birolini G. 2, Agazzi 5, Rizzo 4, Birolini M, Laube 4, Panseri 0, Veinberga ne, De Gianni 13, Cancelli 6, Carrara 5, Torri 2,

Peracchi 4. Coach Stazzonelli

Statistiche di squadra: Tiri liberi 6/14, Tiri da due 15/46, Tiri da tre

3/10, Rimbalzi

Matteo Liberti

Ufficio Stampa ASD Sanga Milano