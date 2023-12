A2 – Roseto batte agilmente Ancona

Chiusura migliore del 2023 non poteva esserci, le ARAN Cucine Panthers Roseto hanno infatti suonato la metaforica nona sinfonia, battendo nettamente Ancona (79-51) consolidando così il meritato primato solitario in classifica. Il nono successo consecutivo è arrivato al termine di una partita nella quale le ragazze di coach Massimo Padovano hanno, di fatto, dominato dal primo all’ultimo minuto sotto vari aspetti: tecnico, tattico, fisico e mentale. Una dimostrazione di forza che certifica tutto il potenziale della capolista del Girone B.



Le Panthers partono subito con grande aggressività nella prima frazione, l’attacco funziona come un orologio svizzero, trascinato dalle triple di Miccio, mentre la difesa concede pochissimo alle avversarie. Il cliché prosegue anche nel secondo quarto con Botteghi e compagne a gestire il vantaggio, mantenendo costante soprattutto l’intensità difensiva, contenendo così i volitivi tentativi di rimonta della formazione dorica.



La terza frazione vede le Panthers ingranare letteralmente le marce alte: Cecili dirige assistita dalla compagna di reparto Maroglio, Miccio e Botteghi incendiano la retina, Obouh Fegue e Aispurua sono le “twin towers” del pitturato, Mattera, Sorrentino e Bardarè danno energia costante. Ancona praticamente issa bandiera bianca e il quarto periodo è puro garbage time fino alla sirena finale, con tanti minuti in campo anche per Resemini, Polimene e Lemma.



Per le Panthers è l’undicesima vittoria in dodici partite, con annesso regalo di Natale per i propri tifosi. Adesso ci sarà la pausa per le festività e si riprenderà domenica 7 gennaio in trasferta contro Vicenza, il sogno continua.

ARAN Cucine Panthers Roseto – Ancona (79-51)



ARAN Cucine Panthers Roseto: Aispurua 3, Resemini 3, Botteghi 12, Sorrentino 9, Obouh Fegue 14, Cecili 3, Miccio 16, Lemma 3, Bardarè, Mattera 14, Polimene, Maroglio 2. All: Padovano

Ancona: Pierdicca 15, Marchionne ne Francia 2, Pelizzari 5, Mataloni 11, Carloni ne, Gasparri ne, Yusuf ne, Malintoppi 7, Boric 11. Coach: Paolasini



Parziali (32-16, 10-11, 20-7, 17-17)

