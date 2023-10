A2 – Roseto esce alla distanza e supera la Thermal Basket

Dopo la vittoria casalinga all’esordio contro Bolzano, le ARAN Cucine Panthers Roseto ottengono anche il primo successo esterno stagionale, battendo Abano Terme 51-65. Non inganni il punteggio perché il match è stato complicato soprattutto nella prima frazione, con le venete molto agguerrite nel voler riscattare, davanti al proprio pubblico, la pesante sconfitta subita ad Ancona nel turno precedente.

Nel primo quarto, infatti, le Panthers si complicano letteralmente la vita mentre le padrone di casa trovano alte percentuali, toccando anche le 17 lunghezze di vantaggio e chiudendo sul 20-4. Coach Padovano striglia le proprie ragazze e, grazie soprattutto ad una grande intensità difensiva, le biancazzurre entrano finalmente in partita. Il parziale di 7-21 permette quindi di chiudere a contatto sul 27-25.

Nella ripresa le Pantere rientrano con ancora più decisione, graffiano letteralmente in difesa, cominciano a trovare fluidità in fase offensiva, avendo in Obouh Fegue (20 punti, 14 rimbalzi) e Sorrentino (14 punti, 27 di plus minus) le principali ispiratrici che coinvolgono anche il resto della squadra. Le termali reggono a fatica l’urto (43-44 fine terzo quarto) con l’inerzia che prende la direzione di Roseto. Nell’ultima frazione Botteghi e compagne alzano decisamente il livello fisico e tecnico, Abano non segna praticamente più e la partita va in totale controllo fino al 51-65 finale.

Per le ARAN Cucine Panthers Roseto è la seconda vittoria in altrettante partite e nel prossimo turno affronteranno Matelica al PalaMaggetti, con l’obiettivo di ottenere il tris di successi consecutivi.

Abano Terme – ARAN Cucine Panthers Roseto (51-65)

Abano Terme: Degiovanni 9, Kalach ne, Siviero 3, Blasiolo ne, Coccato 3, Colombo ne, Regolo ne, Callegari 8, Biondi 9, Rossi, Destro 13, Madankova 6. Coach: Franceschi

ARAN Cucine Panthers Roseto: Aispurua 6, Resemini, Botteghi 9, Sorrentino 14, Obouh Fegue 20, Cecili, Miccio 9, Bardarè, Mattera 7, Ugiagbe ne. All: Padovano

Parziali (20-4, 7-21, 16-19, 8-21)

Ufficio Comunicazione Panthers Roseto