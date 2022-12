A2 – Roseto in caduta libera, Selargius trova una convincente vittoria

ncora una trasferta amara per le ARAN Cucine Panthers Roseto che perdono contro il San Salvatore Selargius con il punteggio di 81-56. Partita che in pratica c’è stata soltanto nei primi dieci minuti, con Selargius che a partire dal secondo quarto ha letteralmente dominato sia in attacco che in difesa, approfittando delle basse percentuali delle Panthers aggravate ancora di più dalle tante palle perse.

Il ritmo è alto già nel primo quarto, entrambe le squadre infatti non disdegnano il gioco rapido con tante transizioni. Coach Romano comincia da subito a far ruotare la panchina, proprio l’inserimento di Lombardo e di Micovic (positivo il suo rientro tenendo conto delle condizioni fisiche ancora precarie) permette alle Panthers di tenersi perfettamente a contatto sul 21-21 con buone percentuali complessive.

Le padrone di casa però cominciano ad alzare i decibel in fase difensiva e, proprio ad inizio della seconda frazione, piazzano un break di 10-0 che costringe Romano a chiamare subito time out. Le rosetane scivolano anche sul meno 13, provano a reagire portandosi sui due possessi di svantaggio ma Selargius mantiene la giusta intensità in ambo i lati del campo, chiudendo il primo tempo sul 44-29.

L’inerzia resta favorevole alle sarde anche nel terzo quarto, Roseto continua a perdere troppi palloni ed è confusionaria in attacco ma proprio negli ultimi minuti, dal massimo svantaggio di 19 lunghezze, riesce con un minibreak a diminuire leggermente il passivo (59-46).

Il divario però si allunga ulteriormente e nell’ultima frazione si assiste ad un lungo garbage time che vede le selargine dilagare e portare a casa meritatamente i due punti.

Le ARAN Cucine Panthers Roseto incassano così il quinto ko consecutivo e nel prossimo turno torneranno al PalaMaggetti per affrontare Matelica. Servirà tutto l’apporto caloroso dei nostri tifosi, nonché il giusto approccio mentale, per ottenere una vittoria che manca da tante, troppe partite.

SELARGIUS 81 ROSETO 56

San Salvatore Selargius: Aispurua 8, Mura 8, Pandori 6, Pinna 2, Granzotto 10, Vargiu ne, Valenti 2, Ceccarelli 11, Corongiu, Srot 13, Poddighe, Makurat 21. Coach: Righi.

ARAN Cucine Panthers Roseto: Micovic 10, Dell’Olio 3, Lombardo 17, Mitreva 9, De Marchi 2, Azzola 2, Schena, Kelly 8, Ceccanti, Manfrè 5. Coach: Romano.

Parziali (21-21, 23-8, 15-17, 22-10)

Ufficio Stampa Panthers Roseto