A2 – Roseto non si sblocca, Battipaglia vince con una super Ferrari

Le più belle ARAN Cucine Panthers Roseto della stagione non riescono a compiere l’impresa di battere la corazzata Battipaglia, perdendo letteralmente al fotofinish (71-76). Le ragazze di coach Romano hanno disputato una partita quasi perfetta, con Battipaglia che ha saputo approfittare dei pochi momenti negativi delle padrone di casa, legittimando il proprio potenziale e la sua posizione ai vertici della classifica.

Le Panthers hanno un approccio molto positivo alla partita, tenendo bene in fase difensiva e trovando buone soluzioni in attacco, grazie alle iniziative di Mitreva e De Marchi. Battipaglia prova a prendere in mano le redini del gioco ma le ragazze di coach Romano mantengono alta la concentrazione, chiudendo a contatto la prima frazione sul 16-19.

Nel secondo quarto le Panthers Roseto aumentano notevolmente la pressione in fase difensiva mentre Kelly si incendia letteralmente in attacco con canestri spettacolari, diventando così un rebus irrisolvibile per la formazione ospite. Il pubblico sugli spalti del PalaMaggetti alza ulteriormente i decibel e le rosetane vanno al riposo meritatamente in vantaggio sul 35-30.

Due triple di Mitreva propiziano il primo massimo vantaggio Panthers ad inizio del terzo periodo (41-30), Battipaglia subito si appoggia sul talento cristallino della Ferrari ed effettua un rapido contro break che la riporta ad un possesso di svantaggio, con coach Romano che chiama il minuto di sospensione. La partita in questo momento diventa bellissima, le campane provano sempre a dare la spallata ma Roseto ribatte colpo su colpo, mettendoci tanto cuore e allo stesso tempo raziocinio. Il terzo quarto si chiude con le pantere sempre avanti nel punteggio (56-52).

L’intensità si alza ancora di più nella quarta frazione, le Panthers riescono a mantenere i nervi saldi e giocano con una grinta commovente. Il PalaMaggetti diventa una bolgia ma Battipaglia, non a caso occupa il secondo posto in classifica, e grazie a delle giocate decisive, sapendo approfittare dei pochissimi passaggi a vuoto delle Panthers, riescono a portare a casa il risultato.

Con questa sconfitta resta invariata la situazione in fondo alla classifica, con le rosetane ultime insieme a Cagliari. Bisognerà ricaricare le batterie prendendo energia dagli applausi calorosi dei tifosi che, ancora una volta, hanno dimostrato un amore profondo verso questa squadra, sostenendola dall’inizio alla fine. Venerdì, contro Ancona, passerà l’ultimo treno per tenere vive le speranze salvezza.

Tabellino

ARAN Cucine Panthers Roseto: Lombardo, Mitreva 17, Polimene ne, De Marchi 5, Sanchez 14, Azzola ne, Schena 2, Miccoli 2, Kelly 27, Ceccanti, Manfrè 4. Coach: Romano

Battipaglia: Lombardi, Seka 12, Crudo 4, Potolicchio 5, Zanetti, Cutrupi 2, Alford 9, Chiovato, Mastursi ne, Milani 10, Ferrari Calabro 34. Coach: Maslarinos

Parziali (16-19, 19-11, 21-22, 15-24)

Ufficio Stampa Panthers Roseto