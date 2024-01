A2 – Roseto passa a Bolzano

Dieci vittorie consecutive, dodici su tredici incontri, titolo di “Campionesse d’inverno”, qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, tanti i complimenti ricevuti dagli addetti ai lavori, pausa di tre settimane abbondanti contando vacanze e match vinto a tavolino con Vicenza, partita in trasferta contro un avversario forte che naviga nelle zone alte della classifica, voglioso di riscatto dopo la sconfitta del turno precedente. Alla vigilia del match contro Bolzano c’erano tutte le insidie possibili che potevano far presagire a un match difficile da portare a casa e invece le ARAN Cucine Panthers Roseto non solo hanno vinto ma, escluso un quarto e mezzo di gioco, hanno letteralmente dominato, espugnando il PalaMazzali con l’eloquente punteggio di 66-88.



È una vittoria che certifica tutto il potenziale delle ragazze di coach Massimo Padovano, capaci di mettere sotto una squadra competitiva come Bolzano in vari aspetti: fisici, tecnici e mentali. È una vittoria che fa emergere ancora di più una caratteristica fondamentale di questa squadra che la sta rendendo sempre più grande partita dopo partita: l’umiltà. Umiltà intesa come attitudine al lavoro e a non sedersi sugli allori; umiltà come profondo rispetto per le avversarie che, a sua volta, ha generato la giusta concentrazione per portare a casa due punti pesantissimi su un campo difficile.



Statistiche alla mano, spiccano le prestazioni scintillanti della premiata ditta Botteghi-Obouh Fegue ma, ancora una volta, tutte le ragazze hanno dato il loro importantissimo contributo.



Sono undici vittorie consecutive, con annesso primato solitario consolidato, e il tassametro continua a correre.

Bolzano – ARAN Cucine Panthers Roseto (66-88)



Bolzano: Kotnis 23, Mazzucco, Schwienbacher 12, Giordano 4, Egwoh 4, Cela ne, Gualtieri, Missanelli 12, Vella 11, Kob. Coach: Sacchi

ARAN Cucine Panthers Roseto: Aispurua 11, Resemini 2, Botteghi 22, Sorrentino 7, Obouh Fegue 20, Bona ne, Cecili 11, Miccio 10, Bardarè, Mattera 2, Polimene ne, Maroglio 3. All: Padovano



Parziali (25-24, 18-25, 10-24, 13-15)

