A2 – Roseto passa a Vigarano senza problemi

Che il pronostico fosse a favore delle ARAN Cucine Panthers Roseto, alla vigilia della partita contro Vigarano, era un fatto oggettivo e, proprio per questo motivo, presentava una grande insidia amplificata ancora di più dalla recente vittoria delle rosetane contro Udine, ovvero quella di sedersi e specchiarsi, aumentando il rischio d’incappare nel più classico dei testacoda. Ma una grande squadra la si riconosce anche in questo tipo di situazioni, quando cioè è capace di togliersi mantelli e corone scintillanti poste sul capo dai tanti complimenti esterni per sporcarsi le mani, sbucciarsi letteralmente gomiti e ginocchia e ottenere così la vittoria.

Al PalaVigarano, di fatto, c’è stata partita per un quarto e mezzo, con Vigarano a cercare di mettere in difficoltà le Panthers sull’onda dell’entusiasmo della recente vittoria ottenuta nello scontro diretto contro Abano Terme. L’illusione però per le emiliane è durata poco e, già a partire dalla metà del secondo quarto, le ragazze di coach Padovano hanno cominciato a ingranare le metaforiche marce alte, accelerando decisamente nella terza frazione con un parziale devastante che ha spaccato in due la partita, fungendo da prologo per un quarto periodo di puro garbage time.

Ancora una volta va dato merito a tutte le Pantere rosetane, che hanno dato il loro importante contributo per ottenere le sesta vittoria consecutiva che consolida un meritato primato in classifica.

Vigarano – ARAN Cucine Panthers Roseto (61-90)

Vigarano: Gordon 8, Conte, Tintori 3, Moretti, Siciliano 24, Cutrupi 17, Minelli, Gonzalez, Armillotta 4, Pepe 2, Albieri 3. Coach: Castelli

ARAN Cucine Panthers Roseto: Aispurua 10, Resemini 4, Botteghi 12, Sorrentino 18, Obouh Fegue 22, Cecili 8, Miccio 9, Lemma ne, Bardarè 2, Mattera 3, Polimene, Santoro Tavani ne. All: Padovano

Parziali (18-18, 16-23, 9-25, 18-24)

