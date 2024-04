A2 – Roseto passa ad Ancona con una super Cecili

Basket Girls Ancona – ARAN Cucine Panthers Roseto 60 – 80 (18-20, 36-47, 45-66, 60-80)



BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 13 (2/5, 1/1), Rizzo* 2 (1/3, 0/2), Francia, Pelizzari 2 (0/2, 0/2), Carloni, Manizza, Barbakadze 6 (0/4, 2/4), Yusuf* 5 (1/3, 1/1), Dinga-Mbomi* 16 (5/8, 2/9), Malintoppi* 16 (3/9, 2/4)

Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 12/34 – Tiri da 3: 8/23 – Tiri Liberi: 12/15 – Rimbalzi: 28 8+20 (Barbakadze 7) – Assist: 11 (Barbakadze 3) – Palle Recuperate: 3 (Malintoppi 3) – Palle Perse: 12 (Rizzo 3) – Cinque Falli: Yusuf

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO: Aispurua* 2 (0/1, 0/2), Resemini* 3 (1/4, 0/1), Sorrentino* 22 (8/9, 1/3), Obouh Fegue* 12 (5/12, 0/1), Bona NE, Cecili* 26 (8/9, 1/4), Lemma, Bardare’ 7 (2/2, 1/3), Polimene 5 (1/1, 1/2), Maroglio 3 (0/1, 1/4)

Allenatore: Buzzanca M.

Tiri da 2: 25/39 – Tiri da 3: 5/20 – Tiri Liberi: 15/17 – Rimbalzi: 41 10+31 (Obouh Fegue 20) – Assist: 18 (Obouh Fegue 4) – Palle Recuperate: 8 (Cecili 3) – Palle Perse: 9 (Obouh Fegue 3) – Cinque Falli: Aispurua

Arbitri: Silvestri G., Cassiano G.

Serviva una vittoria per mantenere ancora in vita le speranze di ottenere il secondo posto, a discapito di Alpo, e la vittoria è arrivata in modo chiaro e netto. Le ARAN Cucine Panthers Roseto (prive di Botteghi, Miccio, Bona e Mattera) hanno espugnato il PalaScherma di Ancona con un eloquente 60-80, al termine di una partita sempre condotta dall’inizio alla fine, con l’accelerazione definitiva avvenuta nel secondo tempo.

Per Cecili e compagne è il 19° successo stagionale che lancia diversi segnali positivi in vista dei playoff. Il più importante è che la squadra, nonostante le assenze, sta ritrovando il giusto equilibrio e la giusta serenità, trovando risposte molto positive anche dalla cosiddetta “linea verde”, ovvero le giocatrici più giovani (Resemini, Bardarè, Polimene e Lemma) che nel match contro le doriche hanno usufruito di tanti minuti in campo, trovando punti, rimbalzi e assist per la gioia di coach Mara Buzzanca che sta cercando di responsabilizzarle in vista della post season, quando sarà fondamentale ricevere energia da chi uscirà dalla panchina.

Parlando invece delle senior, ci sono state ottime conferme da una Giulia Sorrentino sempre più leader in questa fase della stagione (22 punti) mentre c’è da risaltare la prestazione spettacolare di Giulia Cecili (25 punti, 5 rimbalzi, 3 assist) ottimamente supportata da una ritrovata Obouh Fegue (12 punti, 12 rimbalzi, 4 assist).

La lotta per il secondo posto resta ancora aperta, sarà decisiva la prossima partita al PalaMaggetti contro Vicenza, con un occhio anche al derby veneto tra Alpo e Treviso.

UFF.STAMPA PANTHERS ROSETO