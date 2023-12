A2 – Roseto regola Ponzano e blinda l’accesso alla Coppa Italia

Una domenica letteralmente storica quella che porta la firma delle ARAN Cucine Panthers Roseto. In un PalaMaggetti festoso nel quale si è celebrata anche la Giornata internazionale delle persone con disabilità, insieme alla campionessa paralimpica Valeria Pappalardo, Botteghi e compagne hanno battuto nettamente Ponzano, soffrendo fondamentalmente nel primo quarto per poi dominare i rimanenti tre, giocando un basket spumeggiante in attacco e concreto in difesa soprattutto nel terzo e nel quarto periodo.

Dicevamo poco sopra, una domenica storica. I motivi sono molteplici: il primo è che le Panthers sono prime in classifica in una meravigliosa solitudine a quota 18 punti, contando che non ci sono recuperi da giocare, il secondo motivo è che con la vittoria contro Ponzano le ragazze di coach Padovano hanno conquistato l’accesso matematico alla Coppa Italia. Un traguardo meritato per quanto fatto vedere finora in campo, con una squadra unita nel vero senso del termine che ama giocare insieme.

Adesso testa alle ultime tre partite del girone d’andata, con il prossimo impegno fuori casa sul parquet di Rovigo ma, nel frattempo, è giusto anche prendersi i meritati applausi per questa storica domenica.

ARAN Cucine Panthers Roseto – Ponzano (73-50)



ARAN Cucine Panthers Roseto: Aispurua 10, Resemini, Botteghi 16, Sorrentino 11, Obouh Fegue 15, Cecili 11, Miccio 6, Lemma ne, Bardarè, Mattera 4, Polimene ne. All: Padovano

Ponzano: Kirschenbaum ne, Fiorotto 22, Iuliano 2, Gobbo, Favaretto 6, Valli 2, Varaldi 4. Mosetti 4, Volpato ne, Milani 6, Pertile 4. Coach: Gambarotto



Parziali (13-16, 22-13, 14-9, 24-12)

