A2 – Roseto si sveglia troppo tardi: Savona sbanca il PalaMaggetti

Nel recupero della 17° giornata le ARAN Cucine Panthers Roseto perdono tra le mura amiche del PalaMaggetti contro Savona (60-69). Partita praticamente dai due volti, con le ragazze di coach Romano che nel primo tempo hanno concesso troppo margine alle liguri, brave poi a gestire il vantaggio nella ripresa e a contenere i volitivi tentativi di rimonta delle padroni di casa.

I primi cinque minuti del match sono contratti per entrambe le squadre, Savona però ha meno pressione psicologica delle Panthers e al 5’prova un mini-allungo con coach Romano che è costretto a chiamare il minuto di sospensione. Roseto non riesce però ad entrare in partita e – complici le troppe palle perse e un gioco farraginoso in attacco – chiude la prima frazione sotto nel punteggio (9-19).

L’inerzia resta a favore delle liguri anche nel secondo quarto, le Panthers infatti continuano ad avere tante difficoltà in difesa non trovando di conseguenza gioco fluido in fase offensiva. Savona si limita prima a gestire e poi a incrementare il vantaggio, senza troppi patemi. Il primo tempo si chiude quindi sul 20-34 per le biancorosse.

Nel terzo periodo Sanchez e compagne tentano in tutti i modi di reagire ma ci si mette anche il nervosismo, con Romano che al 27’ si fa espellere per eccessive proteste contro i direttori di gara. In questo momento però, complice anche il tecnico fischiato all’assistant coach Montuori, le Panthers ricevono una scossa a livello emotivo, nonostante il punteggio premi ancora Savona (39-52).

L’intensità aumenta in maniera esponenziale nella quarta frazione, con le padroni di casa che lottano alla disperata ricerca di rientrare a contatto. Lo sforzo delle Pantere è encomiabile ma Savona, grazie al divario accumulato soprattutto nel primo tempo, riesce a portare a casa il risultato con le giocate di Zanetti e Pobozy.

Con questa sconfitta le Panthers restano a quota 8 punti in classifica, giovedì contro la Stella Azzura Roma servirà una prova di cuore e di carattere per tenere ancora vive le speranze salvezza.

Tabellino

ARAN Cucine Panthers Roseto: Micovic 3, Mitreva 5, De Marchi 7, Sanchez 24, Azzola ne, Schena, Miccoli 4, Kelly 12, Ceccanti, Rios ne, Manfrè 2. Coach: Romano.

Savona: Vivalda 10, Ceccardi 6, Salvestrini 5, Poletti 4, Sansalone 2, Picasso, Paleari 10, Leonardini, Pobozy 16, Zanetti 16. Coach: Dagliano.

Parziali (9-19, 11-15, 19-18, 21-17)

Ufficio Stampa Panthers Roseto