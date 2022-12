A2 – Roseto torna a vincere, blitz ad Ancona

Che la ARAN Cucine Panthers Roseto fossero in ripresa lo si era visto chiaramente nelle ultime due partite (contro Matelica e Battipaglia) e finalmente, dopo una lunga serie di sette sconfitte consecutive, le pantere rosetane sono tornare a graffiare, sbancando il parquet di Ancona e vincendo meritatamente una partita fondamentale per la classifica ma soprattutto per il morale. Le ragazze di coach Romano hanno giocato letteralmente con il cuore, per tutti e quaranta i minuti, regalando una splendida vittoria ai tifosi rosetani giunti in terra marchigiana per sostenere e incoraggiare le proprie beniamine.

Le Panthers partono subito con l’atteggiamento giusto, aggredendo forte in difesa e giocando in maniera altruista in attacco, trascinate soprattutto dalle iniziative di Micovic e Mitreva. Ancona tenta una reazione ma le rosetane mantengono alta l’intensità e chiudono avanti il primo quarto (11-17).

L’inerzia però cambia nel secondo quarto: le padrone di casa cominciano a chiudersi in difesa mentre le Panthers iniziano a fare decisamente più fatica in attacco. Il break è tutto di marca dorica e il primo tempo si chiude sul 25-23.

L’equilibrio regna sovrano anche per buona parte della terza frazione, gli attacchi fanno tanta fatica e si registrano diversi errori da ambo le parti. Proprio nel finale di quarto però le triple di Kelly e Mitreva propiziano il break delle Panthers che chiudono avanti sul 34-38.

La tensione è altissima ma, proprio nei momenti più importanti e decisivi dell’ultimo quarto, Manfrè e compagne mantengono i nervi saldi e, trascinate dai canestri pesantissimi di una super Mitreva, riescono a portare a casa una vittoria sofferta ma più che mai voluta e meritata.

Le Panthers salgono così a quota 6 punti in classifica e adesso, dopo la pausa natalizia, si può guardare con maggiore fiducia e convinzione dei propri mezzi per il prosieguo del campionato.

Tabellino

Basket Girls Ancona: Baldetti ne, Rimi 2, Pellizzari ne, Bona 6, Mataloni 14, Albanelli 13, Gianangeli 2, Garcia ne, Mandolesi, Pelliccetti, Yusuf 10, Maroglio 2. Coach: Montanari.

ARAN Cucine Panthers Roseto: Micovic 8, Dell’Olio 3, Lombardo 5, Mitreva 19, De Marchi 4, Azzola 2, Schena 2, Kelly 6, Ceccanti, Manfrè 7. Coach: Romano.

Parziali (11-17, 14-6, 9-15, 15-18)

Ufficio Stampa Panthers Roseto