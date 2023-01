A2 – Roseto torna a vincere, Umbertide superata in rimonta

By

Fantastiche, assolutamente fantastiche! Le ARAN Cucine Panthers Roseto sfoderano una prestazione a dir poco eroica, espugnando il PalaMorandi di Umbertide (75-77) al termine di una bellissima partita. Prive di Rios e della capitana Manfrè, entrambe in panchina per onor di firma, le ragazze di coach Romano hanno buttato letteralmente il cuore oltre l’ostacolo, ottenendo due punti meritati e vitali per la classifica.

Dopo una fase di studio iniziale, le Panthers provano a prendere in mano le redini del gioco a metà del primo quarto, trascinate da una spettacolare Sanchez. Le umbre reagiscono e i primi dieci minuti si chiudono sul 21-21.

Un’ispirata Micovic guida il break rosetano nel prologo della seconda frazione e fa presagire un andamento positivo ma ancora una volta Umbertide risponde prontamente, costringendo coach Romano a chiamare il minuto di sospensione. L’inerzia vira a favore delle padrone di casa che spingono sull’acceleratore, Roseto fa tanta fatica in attacco (soprattutto dall’arco dei 6,75) e subisce troppo in difesa, si va quindi all’intervallo lungo sul 42-31 per Umbertide.

Le Panthers però rientrano con maggiore aggressività e, grazie alle iniziative di Micovic e Lombardo, piazzano un parziale fulminante che le porta a sole due lunghezze di svantaggio. L’equilibrio torna sovrano ma le rosetane ingranano le marce alte e il terzo quarto si chiude in perfetta parità (59-59).

Le splendide giocate di Schena e Kelly, insieme alle triple di Sanchez e Lombardo, propiziano il break ad inizio della quarta frazione, con le Panthers che si portano sul +8. Umbertide ha sette vite e grazie alle triple rientra a contatto a pochi minuti dalla fine. Roseto però ha un cuore immenso e chiude i conti con le giocate decisive di Micovic e Sanchez.

Con questa vittoria le Panthers salgono a quota 8 punti e nel prossimo turno proveranno a dare ulteriore continuità nel match casalingo contro Savona.

Tabellino

Umbertide: Giudice 13, Bartolini 4, D’Angelo 18, Boric, Stroscio 15, Avonto, Paolocci 11, Gambelunghe 4, Savatteri ne, Cassetta ne, Cupellaro 8. Coach: Staccini.

ARAN Cucine Panthers Roseto: Micovic 28, Lombardo 12, Mitreva, De Marchi 5, Sanchez 24, Azzola ne, Schena 2, Kelly 4, Ceccanti 2, Rios ne, Manfrè ne. Coach: Romano.

Parziali (21-21, 21-10, 17-28, 14-18)

Ufficio Stampa Panthers Roseto