A2 – Roseto vince a Treviso e si mantiene al comando

L’attacco non è brillante come al solito ma riesce a compensare con una grande difesa, nonostante le 20 palle perse conduci praticamente dall’inizio alla fine, le avversarie però riescono a mettere il naso avanti a un minuto dal termine ma hai il sangue freddo e il giusto raziocinio per vincere, portare a casa due punti pesantissimi e avere la consapevolezza di essere una squadra forte ma veramente forte.

Questa, in sintesi, è la fotografia della vittoria delle ARAN Cucine Panthers Roseto sul parquet di Treviso (55-57). Una vittoria importante, la quarta consecutiva, che consolida il primato in classifica e prepara Botteghi e compagne per il big match di domenica prossima contro Udine.

Le ragazze di coach Padovano sono state brave ad avere sempre in mano il pallino del gioco in una partita abbastanza strana a livello ritmico, molto difficile da gestire visto l’andamento a elastico. Panthers sempre avanti nel punteggio, bravissime nel saper reagire quando Treviso ha provato a piazzare il colpo del ko nel minuto finale, abusando anche di colpi proibiti e antisportivi da parte di una giocatrice che hanno causato problemi a Obouh Fegue, Aispurua e Cecili, quest’ultima uscita con un brutto ematoma al gomito. Le Panthers sono state più forti anche sotto questo aspetto, dimostrando grande carattere.

Sugli scudi Obouh Fegue (doppia doppia con 10 punti e 14 rimbalzi), Botteghi (11 punti, 8 rimbalzi) e Cecili (11 punti, 5 rimbalzi) ma tutte hanno dato il loro determinante contributo. Adesso testa al big match d’alta classifica contro Udine, ci si aspetta il PalaMaggetti delle grandi occasioni per restare in vetta e continuare a sognare.

Martina Treviso – ARAN Cucine Panthers Roseto 55 – 57 (15-17, 31-36, 41-49, 55-57)



MARTINA TREVISO: Zagni* 4 (1/4, 0/4), Vespignani* 9 (4/7, 0/2), Amabiglia, Galeotti NE, Perini* 9 (4/8, 0/1), Lazzari NE, Moretti 4 (1/4 da 2), Lalic* 11 (5/10, 0/2), Gini, Pobozy* 12 (5/13 da 2), Da Pozzo 6 (3/5 da 2), Egwoh Ashley

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 23/51 – Tiri da 3: 0/13 – Tiri Liberi: 9/14 – Rimbalzi: 29 5+24 (Pobozy 11) – Assist: 16 (Vespignani 7) – Palle Recuperate: 8 (Perini 3) – Palle Perse: 9 (Moretti 2)

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO: Aispurua* 5 (1/6 da 2), Resemini, Botteghi* 11 (5/6, 0/3), Sorrentino 9 (4/4 da 2), Obouh Fegue* 10 (4/10 da 2), Cecili* 11 (2/4, 2/6), Miccio* 5 (2/5, 0/4), Bardare’ NE, Mattera 6 (3/3 da 2), Polimene NE

Allenatore: Padovano M.

Tiri da 2: 21/38 – Tiri da 3: 2/13 – Tiri Liberi: 9/17 – Rimbalzi: 45 9+36 (Obouh Fegue 14) – Assist: 9 (Sorrentino 3) – Palle Recuperate: 5 (Cecili 3) – Palle Perse: 20 (Botteghi 5) – Cinque Falli: Aispurua

Arbitri: Purrone A., Sironi M.

Ufficio Comunicazione Panthers Roseto