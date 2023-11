A2 – Roseto vince il big match con Udine e diventa capolista solitaria

Ormai abbiamo terminato gli aggettivi per descrivere le ARAN Cucine Panthers Roseto che, al termine di una partita bellissima giocata al PalaMaggetti, hanno battuto Udine (68-63) vincendo il big match dell’ottava giornata di campionato, conquistando il momentaneo primato solitario in classifica. Al netto del momentaneo primato, in attesa del match di recupero che dovrà disputare Udine, ciò che più conta è che le Panthers hanno vinto sette partite su otto tutte in modo differente, tutte dovendo lottare dal primo all’ultimo minuto, tutte tirando fuori il carattere, tutte buttando il cuore oltre l’ostacolo. Caratteristiche fondamentali per capire quanto questo gruppo sia unito e compatto, sotto la guida di coach Massimo Padovano.

La vittoria contro Udine non va analizzata seguendo il punteggio finale perché in realtà Botteghi e compagne hanno dominato la partita, dal primo all’ultimo minuto, giocando con un’intensità incredibile, partendo principalmente da una difesa coriacea che ha concesso pochissimo al primo attacco del campionato.

In attacco poi si è visto un altruismo ormai collaudato, con tutte le giocatrici a dare a turno il loro importante contributo. Bisogna elogiare tutte le ragazze rosetane: dalla prestazione offensiva di Aispurua (20 punti ma anche 9 rimbalzi) alla prestazione difensivamente pazzesca di Obouh Fegue (23 rimbalzi e 5 stoppate). Dall’apporto tuttofare di Botteghi e Miccio, passando dalla precisione ritmica della direttrice d’orchestra Cecili fino alla concretezza di Sorrentino e Miccio, citando anche l’apporto dalla panchina delle giovani Bardarè, Resemini, Lemma, Polimene e Santoro Tavani.

Il basket femminile a Roseto degli Abruzzi ha toccato la vetta in 102 anni di storia cestistica…e non finisce qui.

ARAN Cucine Panthers Roseto – Udine (68-63)

ARAN Cucine Panthers Roseto: Aispurua 20, Resemini ne, Botteghi 13, Sorrentino 4, Obouh Fegue 5, Cecili 15, Miccio 11, Lemma ne, Bardarè, Mattera, Polimene ne, Santoro Tavani ne. All: Padovano

Udine: Ceppellotti ne, Bovenzi 5, Ronchi 23, Penna 1, Bacchini 15, Katshitshi 7, Shash 2, Cancelli 2, Bianchi 5, Gregori 3. Coach: Riga

Parziali (21-13, 16-21, 16-16, 15-13)

