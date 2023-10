A2 – Rovigo in crescita, espugnata Vigarano

By

VIGARANO MAINARDA. Sotto di 22 lunghezze al 16’ (12-34), alla Giara, nel secondo tempo sospinta da Gordon, dopo che nei primi 20’ era stata Siciliano a fare la differenza offensiva, non è bastato arrivare a -8, sul 50-58 al 33’ (bomba di Minelli) per completare una rimonta che sarebbe stata clamorosa. Alla fine la Solmec ha espugnato il Pala Vigarano (54-67), ma le biancorosse del coach Castelli devono ripartire dal secondo tempo.

La Solmec comincia con il giusto piglio il match, portandosi subito avanti pure in doppia cifra di vantaggio: al 6’ è 2-12, in casa Giara realizza solamente Siciliano (9 punti al 10’, 11 all’intervallo lungo) e nella seconda frazione le rodigine toccano anche il +22. Vigarano è davvero troppo brutta per essere quella vera, Cutrupi è limitata dalla difesa avversaria e dai falli e al 20’ il match pare chiuso: 21-39.

Niente di più sbagliato, Gordon sale in cattedra (realizzerà 18 punti nel secondo tempo) e per la Giara inizia un’altra gara, fatta di cose buone ed entusiasmo. Al 27’ è 39-47, poi Zanetti (16 punti e 20 rimbalzi alla fine) sale in cattedra e, dopo il citato -8 firmato Minelli, sarà Bonivento a diventare decisiva nell’economia del successo, il secondo consecutivo, delle rodigine. La Giara deve ripartire da buonissima parte della ripresa e ora è attesa dalla doppia trasferta di Alpo e Umbertide.

Giara Assicurazioni Vigarano-Solmec Rovigo 54-67 (9-22, 21-39, 41-53)

Vigarano: Gordon 24, Tintori 2, Minelli 6, Feoli, Moretti 3, Siciliano 17, Cutrupi 2, Torelli, Armillotta, Pepe, Albieri. All.Castelli.

Rovigo: Viviani 2, Martin, Battilotti 8, Tumeo 9, Bonivento 10, Marchetti ne, Zanetti 16, Furlani 7, Ballarin ne, Hatch 15, Poletto. All.Pegoraro.

Arbitri: Di Luzio e Sironi.

Note: fallo tecnico comminato alla panca della Giara al 29’.–

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano