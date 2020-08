A2 – San Giorgio MantovAgricoltura, ufficializzazione numeri di maglia e preraduno

Ieri sera, lunedì 24 agosto, le biancorosse della MantovAgricoltura sono scese in campo coadiuvate da coach Borghi e Pol, oltre che dal preparatore fisico Zonca, per il primo allenamento del preraduno che le vedrà impegnate fino a venerdì per una prima di trance di allenamenti in attesa del raduno ufficiale di lunedì 31 agosto.

Dopo la sgambata di questa settimana, le sangiorgine inizieranno ufficialmente la stagione sportiva che le vedrà poi impegnate in due scrimmage prestagionali, entrambi si giocheranno fuori casa: il 19 settembre MantovAgricoltura sfiderà la formazione di Faenza, mentre il 27 settembre sarà la volta del match contro Brescia.

In occasione del primo incontro sono stati anche ufficializzati i numeri di maglia che porteranno sulle spalle le giocatrici di coach Borghi per la stagione 2020/2021:

4 Llorente Florencia

5 Pastore Laura

8 Gatti Laura

9 Petronio Cristiana

10 Antonelli Simona

11 De Stefani Camilla

16 Bernardoni Ilaria

23 Pizzolato Alice

24 Bottazzi Sofia

29 Battistelli Agnese

30 Monica Giulia

31 Ruffo Elisa

33 Errera Matilde

41 Marchi Alice

Uff.Stampa Basket 2000 S.Giorgio