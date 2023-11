A2 – San Giovanni Valdarno conferma il gran momento e vince a Mantova

Solida e netta affermazione per la Polisportiva Galli che sbanca Mantova e si mantiene in vetta al girone. Una prova sontuosa quella della formazione di coach Garcia che, pur priva di Lopez dopo pochi minuti, ottiene una vittoria importante trascinata dai 23 punti di una fantastica Nasraoui.

Mantova: Fietta, Orazzo, Petronio, Novati, Llorente

San Giovanni Valdarno: Reggiani, Rossini, De Cassan, Nasraoui, Lopez



CRONACA – Inizio in salita per la formazione toscana, con Lopez costretta a uscire per un brutto infortunio dopo neanche due minuti. Orazzo sblocca il punteggio sul tabellone, con Nasraoui che impatta sul 2-2. Bocola e De Cassan salgono in cattedra e a metà frazione, è 4-15. Novati e Orazzo riducono il passivo (11-17), ma le ospiti son in controllo e al decimo è 13-21. Nel secondo quarto Mantova parte decisamente meglio e in un amen produce un 7-0 di parziale che vale il 20-21. Lazzaro sblocca la Polisportiva Galli (20-23), ma Mantova risponde colpo su colpo con Novati e Llorente a firmare il nuovo meno due sul 27-29. Finale di quarto tutto di Reggiani e compagne che grazie a Rossini e Streri allungano nuovamente sul 31-39 all’intervallo. In apertura di terzo quarto, Bocola firma subito la doppia cifra di margine sul 33-43. Orazzo e Fietta trovano due bei canestri, ma è San Giovanni Valdarno a dettare i ritmi e con Nasraoui e Rossini riscappa sul 39-50. Orazzo e Bottazzi provano a contenere il passivo (49-58), ma l’antisportivo a Novati (4°fallo per lei, gli stessi delle altre due lunghe Dell’Olio e Llorente) complica i piani delle lombarde mentre la formazione di Garcia riallunga con Nasraoui sigillano fino al 49-60 del trentesimo. Alza la mano e fa centro, è ancora Nasraoui a dominare la scena bucando la retina in apertura di ultimo quarto. Mantova però è viva e con Orazzo torna fino al meno sette (56-63), costringendo al timeout San Giovanni Valdarno. Basta una pausa per ritrovare la retta via con la solite Nasraoui e Rossini ancora scatenate, per il 56-69. Mantova sbanda e Rossini punisce ancora, firmando un break di 0-8 per il 56-71. Il finale serve solo a sancire il punteggio definitivo: San Giovanni Valdarno sbanca Mantova 63-73.

San Giorgio MantovAgricoltura – Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 63 – 73 (13-21, 31-39, 49-60, 63-73)



SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta* 12 (4/9, 0/2), Novati* 10 (5/9, 0/7), Llorente* 10 (4/5 da 2), Dell’Olio V. 2 (1/2, 0/2), Nwachukwu NE, Petronio*, Buelloni NE, Eboigbodin NE, Cremona 3 (0/3, 1/2), Bottazzi 12 (2/5 da 3), Orazzo* 14 (4/9, 2/7), Eppiani NE. Allenatore: Purrone S.

Tiri da 2: 18/39 – Tiri da 3: 5/26 – Tiri Liberi: 12/12 – Rimbalzi: 30 7+23 (Llorente 12) – Assist: 15 (Fietta 4) – Palle Recuperate: 11 (Dell’olio 3) – Palle Perse: 13 (Fietta 4)



POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Streri 2 (1/1 da 2), Nasraoui* 23 (7/11, 1/5), Rossini M.* 14 (5/9, 1/5), Azzola NE, Bevilacqua NE, Reggiani* 10 (2/5, 0/2), Lazzaro 2 (1/2, 0/1), Mioni 5 (1/5, 0/1), Lopez Tobi*, Bocola 8 (1/2, 2/2), Amatori 1 (0/1 da 2), De Cassan* 8 (3/12 da 2)

Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 21/48 – Tiri da 3: 4/16 – Tiri Liberi: 19/27 – Rimbalzi: 51 18+33 (De Cassan 17) – Assist: 12 (Rossini M. 4) – Palle Recuperate: 8 (Rossini M. 3) – Palle Perse: 19 (Reggiani 6)

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI