A2 – San Giovanni Valdarno espugna il campo della Virtus Cagliari

La Bruschi espugna il campo della Virtus Cagliari con il punteggio finale di 37-60 e si lancia con il morale a mille verso i quarti di Coppa Italia, in programma settimana prossima a Brescia. Non una partita ricca di emozioni, ma ciò che contava era uscire con i due punti con la formazione cagliaritana che si preannunciava un impegno da non sottovalutare dopo la vittoria contro Civitanova arrivata in settimana. San Giovanni Valdarno supera l’esame a pieni voti, controllando per tutto l’arco della partita i ritmi, con il punteggio che non è mai stato in discussione.

CAGLIARI: Zolfanelli, Lussu, Podda, Kowalska, Brunetti

SGV: Nativi, De Pasquale, Gregori, Miccio, Trehub

Cronaca – Parte subito forte la Bruschi, con Gregori e De Pasquale a segno per lo 0-5 che porta subito le locali al timeout. Savatteri sblocca la Virtus, ma la trama non cambia e Miccio e Gregori timbrano il più otto. Zolfanelli e Kowalska riducono il passivo, ma la Bruschi controlla la gare e dopo dieci minuti, è 8-14. Anche nel secondo periodo si segna poco: Kowalska firma il meno quattro interno, ma Nativi e Trehub rispondono per le rime firmando il 12-22. Si accende anche Lussu per Cagliari a segno con cinque punti consecutivi ma la Bruschi resta a distanza di sicurezza, con Gregori a segno con il 17-24. De Pasquale e Miccio ridanno la doppia cifra di scarto, ma Kowalska e Savatteri riavvicinano la Virtus con il tabellone che a metà gara segna 21-28. Anche dopo l’intervallo son i ritmi bassi a farla da padrone, con il parziale che segna 2-3 Bruschi dopo quattro minuti. Salgono in cattedra Olajide e Gregori, con la Bruschi che allunga sul 25-37 a tre minuti dal termine del terzo periodo. Gli ultimi acuti sono di Missanelli e Olajide, a segno per il 25-43 dopo tre periodi. Nell’ultimo periodo la Bruschi vola subito a più ventidue, grazie ai canestri firmati da Trehub e Miccio. Lussu e Brunetti provano a riavvicinare le locali (33-47), ma Nativi prima e Miccio poi spengono l’entusiamo della Virtus, con il 33-51. Cagliari accusa il colpo e Nativi e Missanelli, lanciano i titoli di coda con altri due canestri in fila. Il finale serve solo a sancire il punteggio: la Bruschi espugna Cagliari per 37-60.

Virtus Surgical Cagliari – Bruschi San Giovanni Valdarno 37 60

Cagliari: Kowalska 9, Zolfanelli 7, Brunetti 3, Lussu 10, Podda, Corda, Savatteri 4, Pala, Pilleri ne, Pellegrini Bettoli 2, Conte, Salvemme 2. All. Ferazzoli

San Giovanni Valdarno: De Pasquale 4, Miccio 14, Nativi 8, Trehub 4, Gregori 10, Sasso 4, Missanelli 10, Togliani, Olajide 6. All.Franchini

Uff.Stampa Bruschi Bk Team-Polisportiva Galli/