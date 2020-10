A2 – San Giovanni Valdarno nel segno di Trehub e Missanelli, domata Nico Basket

Tre quarti a darsi battaglia, poi nella quarta frazione la spallata vincente che regala il derby a San Giovanni Valdarno. Fa festa la formazione di coach Franchini che porta a casa la seconda vittoria consecutiva contro una formazione quotata ai piani alti come quella della Nico Basket. Infranto così il tabù del PalaGalli espugnato da Selargius nel primo turno e prima gioia stagionale anche tra le mura amiche. Ottima prova di squadra, ma menzione speciale la merita il duo Missanelli-Trehub, indiscusse protagoniste della contesa. La Bruschi sale così a quota 4 in classifica e col morale a mille si prepara al prossimo turno di Domenica 25 Ottobre alle ore 18, sul campo di La Spezia.

SGV: Nativi, Gregori, De Pasquale, Missanelli, Miccio

Nico: Nerini, Ramò, Botteghi, Gianolla, Zelnyte

CRONACA – Avvio di gara a ritmi elevati, con De Missanelli e De Pasquale a firmare il 10-2 dopo due minuti di gioco. Coach Andreoli prova a mischiare le carte, ma la Bruschi è padrona del campo e con il contropiede di Nativi è 13-6 sul tabellone. Botteghi dall’arco accorcia il passivo (15-11), ma Miccio risponde per le rime scrivendo il 20-12 sul tabellone. Zelnyte e Botteghi timbrano il meno tre, ma è Frustaci l’ultima a segnare siglando il 21-20 dopo dieci minuti. Nella seconda frazione Puccini firma il sorpasso ospite, ma De Pasquale dall’arco trova il 24-24. Le ospiti con Frustaci e Ramò provano la mini fuga sul più cinque, ma ancora una concreta Miccio tiene a contatto le due squadre, trovando i punti del 32-33. Missanelli insacca il sorpasso, ma Botteghi replica immediatamente archiviando i primi due quarti sul 34-35. Nel terzo quarto le due formazioni si rispondono colpo su colpo, con nessuna delle due squadre capace di trovare il break decisivo e il canestro finale di Trehub, sigilla la frazione sul 51-51 a dieci dalla fine. Nell’ultimo periodo la formazione di coach Franchini parte come meglio non si potrebbe, con Gregori, Missanelli e Trehub a spezzare l’equilibrio sul 57-51. Botteghi ferma il parziale a sfavore, ma Missanelli è scatenata e sale in cattedra spinta dal tifo sugli spalti: la numero quindici piazza cinque punti in un amen firmando il 62-54 che obbliga Andreoli al minuto di sospensione. E’ una pausa che ridà ossigeno alle ospiti che con Zelnyte e Botteghi rientrano prepotentemente a meno tre, sul 62-59. Trehub riscrive il più cinque, ma Ramò in lunetta fa 64-61. La Bruschi sente però il calore dei tifosi sugli spalti e con la bomba di Trehub e i due punti di Miccio, è 69-61 a tre minuti dal termine. Le ospiti non trovano più la via del canestro e Trehub da sotto firma il più dieci, a centoventi secondi dalla sirena. Il punto esclamativo lo piazza una stratosferica Missanelli, che mette il sedicesimo punto personale mandando i titoli di coda sull’incontro. La Bruschi conquista il secondo derby consecutivo imponendosi su Nico Basket con il punteggio finale di 74-61.

Bruschi Basket Galli San Giovanni Valdarno – Giorgio Tesi Group Nico Basket 74 – 61 (21-20, 34-35, 51-51, 74-61)

BRUSCHI BASKET GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Parolai NE, Argirò NE, Bona 3 (0/1 da 2), Sasso, De Pasquale* 8 (1/2, 2/4), Miccio* 13 (5/9, 1/4), Nativi* 9 (3/6, 0/2), Trehub 17 (6/9, 1/1), Missanelli* 16 (3/5, 3/3), Togliani 4 (1/1 da 2), Gregori* 4 (2/5, 0/1). Allenatore: Franchini

Tiri da 2: 21/38 – Tiri da 3: 7/15 – Tiri Liberi: 11/18 – Rimbalzi: 32 7+25 (Trehub 8) – Assist: 8 (Togliani 3) – Palle Recuperate: 5 (Nativi 2) – Palle Perse: 7 (Nativi 2)

GIORGIO TESI GROUP NICO BASKET: Nerini, Giglio Tos, Botteghi 23 (5/10, 3/5), Puccini 4 (2/5 da 2), Gianolla* 12 (5/16 da 2), Pagni NE, Ramò* 9 (2/8 da 2), Frustaci 5 (1/2, 0/1), Zelnyte* 8 (1/3, 0/2), Mariani. Allenatore: Andreoli

Tiri da 2: 16/45 – Tiri da 3: 3/9 – Tiri Liberi: 20/25 – Rimbalzi: 32 12+20 (Botteghi 7) – Assist: 1 (Ramò 1) – Palle Recuperate: 2 (Gianolla 2) – Palle Perse: 11 (Botteghi 3)

Arbitri: Servillo F., Pellegrini A.

Uff.Stampa Bruschi Bk Team-Polisportiva Galli

Foto a cura di Giacomo Focardi