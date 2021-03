A2 – San Giovanni Valdarno, parla Missanelli: “In Coppa Italia vogliamo fare bene”

Tra le note migliori di questa stagione della Bruschi c’è sicuramente Lucia Missanelli. Classe 1998, la nativa di Ferrara è al suo terzo campionato in maglia San Giovanni Valdarno e il suo rendimento questa stagione è notevolmente migliorato con le medie che parlano di quasi 10 punti e 5 rimbalzi di media a partita. Spirito battagliero, a Lucia abbiamo fatto qualche domanda prima della Coppa Italia, che andrà in scena domani pomeriggio contro Castelnuovo Scrivia.

– Domani scenderete in campo nei quarti di coppa, sensazioni alla vigilia? Che partita ti aspetti?

” Domani sarà una partita complicata da non sottovalutare anche se arriviamo come testa di serie e loro quarta dell’altro girone. Sarà sicuramente una gara intensa e giocata fino alla fine ma penso che abbiamo tutte le carte in regola per disputare una buona gara”.

– In campionato il bilancio è stato di 13 vittorie e 6 sconfitte, che stagione è stata fino ad ora?

” Si in campionato un bilancio di 13 vittorie e 6 sconfitte, diciamo che post Covid abbiamo avuto qualche problema perché venivamo da una striscia di partite molto buone che si interrotta purtroppo a causa di questo virus e tornate abbiamo fatto un po’ di fatica, perdendo anche partite che dovevamo portare a casa ma l’importante è esserne uscite e aver risposto positivamente con le ultime vittorie”.

– Sei alla tua terza stagione a San Giovanni Valdarno, come ti trovi?

“San Giovanni Valdarno è una bella realtà, una società sempre presente e disponibile per le giocatrici, con grandi obbiettivi che speriamo di riuscire a raggiungere. Anche se uno già l’abbiamo centrato: la Coppa Italia”.

Uff.Stampa Bruschi Bk Team-Polisportiva Galli