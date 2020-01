A2 – Sanga beffato nel finale, Alpo gioisce con Reani e Vespignani

“Gara dura, contro un avversario in un ottimo momento di forma: bravi noi a recuperare dal -5 a due minuti e mezzo dalla fine” così coach Nicola Soave commenta a caldo la sofferta vittoria a casa del Sanga (55-59), la quinta consecutiva per l’Ecodent Point Mep Alpo. Decisivo il break biancoblù di 2-11 negli ultimi 2’29” di partita che hanno ribaltato il risultato a favore dell’Alpo Basket che raggiunge così, momentaneamente, Crema al secondo posto in classifica (le cremasche saranno ospiti al PalaVillafranca sabato prossimo).

L’Alpo inizia il match con due triple di Marta Granzotto (4-6) in un primo quarto all’insegna dell’equilibrio. Il Ponte Casa d’Aste si presenta in campo privo della straniera Cicic ma riesce ad arrivare a metà tempo sul +2 (10-8), le ospiti contro-sorpassano con i liberi di Dzinic (10-11), mentre dall’altra parte Guarneri domina sotto le plance (14 rimbalzi per lei alla fine) e mette pure il canestro della parità (13-13). Il finale del periodo è tutto veronese e si chiude con i canestri di Reani e Mosetti (15-20 al primo mini riposo). Il secondo quarto è tutto per la squadra di Pinotti che realizza esattamente il doppio dei punti delle ospiti (18 contro 9) le quali, prima raggiungono la doppia cifra di vantaggio (15-25) e poi subiscono un parziale di 12-0 che cambia l’inerzia del match (27-25). Dell’Olio da due e Policari dalla lunetta ridanno fiato alle biancoblù (28-29) ma non hanno fatto i conti di Lussana che si mette in proprio e sigla un 5-0 che manda tutti negli spogliatoi (33-29 all’intervallo lungo).

Nel terzo quarto le parti si invertono ed è l’Ecodent Point Mep a “doppiare” le avversarie (8-15 il punteggio dell’intero periodo): le veronesi passano avanti a metà tempo (37-38) con il cesto di Reani e allungano sino al 39-44. Milano litiga con il canestro realizzando 6 punti in 9′:40″ e chiudendo il periodo con il canestro della solita Guarneri (41-44). La frazione conclusiva è punto a punto: il numeroso pubblico del PalaGiordani si fa sentire e le milanesi passano avanti (50-46) con Guarneri dalla lunetta e Beretta da tre (20 punti alla fine per quest’ultima). La formazione di Soave dimezza il ritardo con i personali di Policari (50-48) e 3 minuti dalla sirena finale la tripla di Beretta fissa il +5 (53-48), come detto all’inizio. La rimonta ospite prende il via con i canestri da due di Granzotto e Policari, seguiti dalla tripla di Reani che vale il sorpasso (53-55) a 1′:17″ dal gong. L’ex Toffali dalla lunetta sigla l’ultimo pareggio meneghino (55-55) quando inizia l’ultimo minuto di gioco, Granzotto dalla lunga fallisce il vantaggio, ma il rimbalzo finisce nelle mani di Vespignani che appoggia il +2 a 37″ dalla fine (55-57). Dopo il time-out, palla a Beretta che sbaglia la tripla del sorpasso a 13″, fallo di Trianti su Reani che la chiude dalla lunetta con un 2/2 (55-59).

Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano – Ecodent Point Alpo 55 – 59 (15-20, 33-29, 41-44, 55-59)

IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO: Toffali* 5 (1/3, 0/2), Cicic NE, Guarneri* 10 (3/9 da 2), Beretta* 20 (2/4, 4/10), Visigalli, Pagani NE, Lussana 7 (1/5, 1/4), Quaroni* 9 (4/9 da 2), Trianti, Carrara* 4 (2/6, 0/3), Stilo

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 13/37 – Tiri da 3: 5/23 – Tiri Liberi: 14/20 – Rimbalzi: 41 9+32 (Guarneri 14) – Assist: 8 (Beretta 3) – Palle Recuperate: 3 (Beretta 2) – Palle Perse: 8 (Squadra 3) – Cinque Falli: Guarneri

ECODENT POINT ALPO: Policari* 10 (3/7 da 2), Vespignani* 3 (1/5, 0/1), Dell’olio* 9 (3/8, 1/3), Reani 15 (5/7, 1/3), De Marchi, Granzotto* 11 (1/6, 2/3), Dzinic* 2 (0/3 da 2), Bertoldi, Gennari NE, De Rossi NE, Coser 5 (1/4, 1/1), Mosetti 4 (2/4, 0/3)

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 16/44 – Tiri da 3: 5/14 – Tiri Liberi: 12/17 – Rimbalzi: 43 8+35 (Vespignani 6) – Assist: 6 (Vespignani 4) – Palle Recuperate: 0 (Squadra 0) – Palle Perse: 13 (Mosetti 3)

Arbitri: Ricci A., Scaramellini E.

Andrea Etrari

Uff. Stampa Alpo Basket ‘99