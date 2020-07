A2 – Sanga Milano al lavoro: emozioni e obiettivi delle “Orange”

Scalda i motori il Sanga Milano, le Orange hanno iniziato i primi allenamenti estivi in vista della prossima stagione. Prime impressioni e molta voglia di ricominciare sui volti delle ragazze di coach Franz Pinotti, la parola subito alla cabina di regia dove regna la confermatissima Elena Quaroni: “Sono molto contenta per la ripresa degli allenamenti, stiamo lavorando principalmente sui nostri punti deboli così da arrivare pronte per l’inizio della prossima stagione. Vedo molta intensità e si percepisce già da ora la volontà, da parte di tutte, di dare il massimo”.

Sensazioni confermate da “Sua Versatilità” Karmen Cicic, ala croata alla seconda stagione con la casacca de Il Ponte Casa d’Aste e che già pensa in grande: “Sono davvero contenta di essere rimasta in maglia Orange. Ho deciso di restare perché ho trovato un gruppo davvero fantastico, tutto lo staff mi ha sempre supportato ed aiutato anche durante i piccoli stop per problemi di infortuni. La scorsa stagione, inoltre, mi ha lasciato la sensazione di non aver potuto portare a termine un grande obbiettivo. Una motivazione in più per migliorare, e provare a completare quello che avevamo iniziato la scorsa stagione. Ci siamo ritrovate dopo mesi– continua Cicic –e la chimica di gruppo non è per nulla cambiata. Ridiamo e scherziamo prima di ogni allenamento, ma quando Raffo ci richiama all’ordine con il suo proverbiale “andiamo ragazze!” si inizia a lavorare. Dopo il lungo “riposo” forzato, ho sensazioni davvero positive per la prossima stagione”.

Anche la “silent killer del perimetro”Arianna Beretta alza l’asticella per affrontare il suo secondo campionato a Milano: “Sono arrivata in casa Sanga l’anno scorso, mi sono trovata bene fin da subito, ritrovando grande fiducia nei miei mezzi, fattore che mi era mancato nei campionati precedenti. Abbiamo fatto una buona annata anche se, purtroppo, è terminata troppo presto per i ben noti motivi. Questo ha dato ulteriore stimolo e convinzione nel rimanere. E’ stato davvero bello ritornare sul campo e vedere le mie compagne vecchie e nuove, dopo così tanto tempo. Obbiettivi per la prossima stagione? Continuare sulla scia positiva dell’ultimo torneo, provando a fare ancora di più preparandoci per traguardi speriamo ancora più ambiziosi”.

Seconda a nessuno quando si parla di carica, simpatia e propellente Susanna Toffali, ormai leader consolidato dell’attacco milanese: “Davvero molto bello tornare ad assaporare il piacere della palestra, magari meno in Frigia dove la temperatura arriva a temperature imbarazzanti;) Scherzi a parte splendida anche l’atmosfera nel gruppo (dove il ritorno di Paola Novati e l’ingresso di Alice Mandelli sono già dei valori aggiunti importanti), si respira voglia di lavorare, di stare insieme, saremo pronte a dare ogni stilla di energia. Correre sarà ancora una volta la nostra caratteristica principale da sfruttare, anche perché viste la nostra altezza media per ora siamo un po’ le sette nane, dove la più alta non è il pivot. Primo obbiettivo stagionale? Già raggiunto! Siamo riuscite a far portare dei dolci a Dell’Orto dopo tempo immemore, partiamo in discesa”.

Uff.Stampa Sanga Milano