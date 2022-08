A2 – Sanga Milano al via. Definite le amichevoli

Nella giornata di lunedì è iniziata la Preseason de Il Ponte Casa D’Aste_GBC Sanga Milano che parteciperà per il 14esimo anno consecutivo al campionato nazionale di A2 femminile (un record per la categoria).

Le ragazze di coach Pinotti, finita questa prima settimana di allenamenti in palestra, si trasferiranno nella fantastica cornice della Valchiavenna dove continueranno la preparazione con doppie sedute giornaliere.

Un Settembre fitto di impegni per le orange per arrivare nelle migliori condizioni possibili all’esordio di Sabato 8 Ottobre a Udine.

Ecco tutte le amichevoli in programma:

– il 2 Settembre, proprio a Chiavenna, si giocherà la prima amichevole stagionale contro Costamasnaga.

– il 14/15 Settembre il Sanga giocherà a Desio, in anteprima al Trofeo Lombardia maschile, dove affronterà prima Broni e poi Geas.

– il 17/18 Settembre le orange saranno a Crema dove parteciperanno al Trofeo Pasquini che le vedrà opposte alle padrone di casa nella semifinale di Sabato, mentre domenica affronteranno una delle due tra Moncalieri e Costamasnaga.

– il 24/25 Settembre il Sanga organizza per il secondo anno consecutivo il Memorial Moretti dove ospiterà le compagini di Alma Patti, Costamasnaga e Pall. Amatori Savona con cui giocherà la prima semifinale.

Entusiasta di iniziare questa nuova stagione coach Franz Pinotti dichiara: “Inutile nascondersi, abbiamo allestito un ottimo gruppo squadra, mantenendo lo zoccolo duro che si è ampliato negli ultimi due anni in cui abbiamo giocato due semifinali e una finale venendo poi eliminati solo da chi è salito in A1. L’importante sarà allenarsi sempre con tanta intensità e giocare serene, ma con grande determinazione mentale. Il talento senza il lavoro non è nulla. Costruiamo insieme, ogni giorno in palestra, una piccola parte di quel disegno che è l’obiettivo, il sogno, di una Milano Femminile che vuole continuare a emergere al massimo livello.”

