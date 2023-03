A2 – Sanga Milano batte anche Vicenza trascinato da Toffali e Madonna

Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano – Velcofin Interlocks Vicenza 66 – 46 (25-10, 34-24, 56-35, 66-46)

IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO: Toffali* 18 (7/10, 1/5), Di Domenico NE, Novati 3 (1/3, 0/4), Guarneri* 8 (4/7 da 2), Beretta, Penz* 11 (2/8, 2/4), Thiam NE, Van Der Keijl* 8 (4/19 da 2), Bonomi 2 (1/2, 0/1), Hatch NE, Madonna* 16 (2/3, 4/5), Finessi NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 21/53 – Tiri da 3: 7/20 – Tiri Liberi: 3/4 – Rimbalzi: 56 15+41 (Guarneri 13) – Assist: 19 (Van Der Keijl 6) – Palle Recuperate: 6 (Toffali 1) – Palle Perse: 15 (Guarneri 3)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Sasso 5 (2/4, 0/5), Garzotto, Castello, Fontana 6 (3/3, 0/1), Sturma* 2 (1/4 da 2), Roma* 4 (2/6 da 2), Peserico* 6 (3/10 da 2), Amatori 10 (3/7 da 2), Vujacic* 11 (4/12, 1/4), Giordano* 2 (1/2, 0/2)

Allenatore: Silvestrucci M.

Tiri da 2: 19/54 – Tiri da 3: 1/14 – Tiri Liberi: 5/15 – Rimbalzi: 39 9+30 (Sturma 7) – Assist: 8 (Amatori 3) – Palle Recuperate: 8 (Giordano 3) – Palle Perse: 12 (Squadra 3)

Arbitri: Pulina S., Giovagnini F.

Vittoria netta per il Ponte Casa D’Aste che suo il recupero con Vicenza. 2 punti preziosissimi per le milanesi che adesso volano i classifica a +4 da Castelnuovo Scrivia, un bottino importante da gestire per chiudere al primo posto in classifica la regular season

Vicenza prova a tenere alti i ritmi sin dalla palla a due ma il Ponte Casa D’Aste dopo alcune azioni di assestamento prende le misure delle avversarie e piazza un parziale di 8-0 con Madonna, Guarneri e Toffali che porta il punteggio sul 14-4 quando mancano 4′ alla fine del quarto. Madonna e Guarneri tengono alto il voltaggio dell’attacco Orange mentre Vujacic prova a lanciare un accenno di rimonta per le ospiti. E’ Penz con due triple a chiudere il quarto con le due squadre che tornano in panchina sul punteggio di 25-10.

Penz e Van Der Keijl ricominciano da dove avevano finito e in una fase dove entrambe le squadre fanno fatica a trovare la via del canestro. Sanga che può permettersi quindi di controllare i ritmi della gara forte del +18 quando mancano 200 secondi alla pausa lunga. Amatori trova due canestri consecutivi che danno respiro alla vicentine mentre l’attacco Sanga sembra ingolfarsi; le biancorosse tornano addirittura sul -10 grazie ai canestri di Peserico e Sturma mentre le milanesi pasticciano negli ultimi possessi della frazione; le due squadre vanno quindi negli spogliatoi sul 34-24.

Il secondo tempo si apre con uno scambio di triple tra Toffali e Vujacic che fissano il punteggio sul 37-27. Le Ospiti sembrano avere qualcosa in più in questa fase di gara e Giordano è brava a trovare il palleggio arresto e tiro che vale il -6 (37-31). Ci pensa la solita Madonna e interrompere il parziale ospite con la tripla dall’angolo mentre Toffali è letale in contropiede, sul 44-33 la panchina vicentina è costretta a chiamare il time-out. Sanga che stringe le viti in difesa mentre Toffali e Penz rispondono presente in fase offensiva e regalano il +17 alle milanesi (52-35). Nell’ultimo minuto il Sanga trova la forza di andare sul +21 grazie alle penetrazioni di Toffali e ai canestri di un’ottima Guarneri. Si va quindi all’ultimo riposo sul 56-35.

Cala la tensione nell’ultimo quarto con le due squadre che concedono qualcosa in più in difesa. Gli attacchi fanno fatica ad approfittarne e la fatica comincia a farsi sentire e la partita sembra sporcarsi, Vicenza ne approfitta per riportarsi sul -13 grazie ai canestri di Amatori e Sasso (56-43). Nel momento di massima difficoltà, con Vicenza che addirittura torna sul -10, è sempre Madonna a dare serenità al team Orange con una tripla delle sue che vale il 59-46 che di fatto chiude la partita. Gli ultimi due minuti infatti servono solo a stabilire il punteggio finale che è di 66-46.

Coach Pinotti a fine partita dichiara: “Loro venivano da 5 vittorie nelle ultime 6 partite tra cui quella con Castelnuovo Scrivia che sicuramente dava loro grande fiducia. Sono arrivate a Milano probabilmente convinte di poterci mettere in difficoltà, le statistiche delle loro ultime partite davano valori tra il quarto e il quinto posto. In realtà siamo riusciti a tenere sempre in mano il controllo della partita, in particolare nei quarti dispari, mentre nel secondo e ultimo periodo abbiamo sofferto di più, anche se molto per demerito nostro. In alcune fasi abbiamo attaccato con poca lucidità e Vicenza è stata brava ad approfittarne ripartendo in contropiede. Menzione per Madonna che ha fatto una grande partita, ben coadiuvata da Penz e Toffali. Per noi era importante vincere dando un segnale importante e lo abbiamo fatto. Adesso ci aspettano le ultime quattro partite, siamo padrone del nostro destino. Vogliamo tutti rimanere coesi e concentrati, una partita alla volta, a partire dall’impegno in casa di sabato prossimo contro Alpo. Chiediamo alle nostre Famiglie di riempire le tribune del Pala Giordani.”

UFF.STAMPA SANGA MILANO